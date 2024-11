Felemás őszt zárt a Szpari női csapata, amely a hatodik helyen abszolválta az NB II-es pontvadász Keleti csoportjának első felét. Jeddi Béla tanítványai négy győzelem és két döntetlen mellett négyszer kaptak ki, s habár az eredeti célkitűzés alapján szerettek volna előrébb végezni, összességében mégsem lehetnek elégedetlenek.

Harciasan küzdötte végig az őszt a Szpari.

Fotó: Trifonov Éva

Előtérben a Szpari fiataljai

– Két meghatározó, rutinos játékosunk távozott a nyáron Bakó Alina és Urai Bianka személyeiben – kezdte lapunk megkeresésére a Szpari vezetőedzője. – Mindkettő érzékeny veszteség volt, de igazából éppen az az egyik célkitűzésünk, hogy tehetséges fiatalokat építsünk be a csapatba és neveljünk ki. A dobogó közelében szerettünk volna zárni, mindamellett, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk az ifjoncoknak.

Augusztusban az Eger legyőzésével indított a gárda, a Magyar Kupa második fordulójában 3–1-re nyert a Nyíregyháza, ez a lendület pedig aztán a Hatvan és a Gödöllő ellenében is kitartott.

– Nagyon jól indult az idény, rögtön egy bravúros sikerrel az Eger ellen, ami azért jócskán megnövelte a játékosok motivációját – tért ki erre az időszakra Jeddi Béla. – Azt mondom, hogy még az egyik bajnokesélyes, az Újpest elleni vereség is a pozitív kategóriába sorolható, hiszen nagyon jól játszottunk azon a meccsen, annak ellenére is, hogy végül kikaptunk. Aztán viszont jött a hullámvölgy, ami ugyancsak Egerben kezdődött, beleszaladtunk egy hatalmas pofonba (6–1), majd a Vasad és a Csepel is átgázolt rajtunk. A Vasas elleni meccsen viszont már ismét pozitívabb színben tündököltünk, hiszen pontot raboltunk.

Ez a hatodik hely pont a mezőny közepe, innen azért még bőven előrébb lehet lépni tavasszal, ám most a futsalé, valamint a pihenésé a főszerep.

Nem szabad teljesen leállni

– Az őszi szezonnak már vége, ám leállni még nem szabad, így heti két edzéssel dolgozunk tovább, de tervben vannak különböző csapatépítő összetartások is, mint például, hogy elmegyünk majd együtt korcsolyázni – folytatta a tréner. – A lányok télen is mozgásban maradnak, hiszen a csapat nagy része az NB II-es Nyírség FC-ben futsalozik. Ami a nagypályát illeti, januárban kezdjük majd el a munkát. A keret adott, mondjuk úgy, hogy nem vagyunk sokan, de kevesen sem. Gondolkozunk a csapat megerősítésén, vannak célpontjaink, akik pozitívumot hozhatnak, de vannak még olyan saját nevelésű fiatalok is a tarsolyunkban, akiket nem próbáltunk még ki.