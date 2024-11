A stadion elkészültét pedig nagyon várták a szimpatizánsok, a csapat és a város is, sőt olyan törzsszurkoló is akad, aki az építkezésben is részt vett.

– Mondjuk úgy, hogy mi vagyunk az úgynevezett öreg szurkolók – vélekedett Somogyi Tibor. – Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen én már a Szpari 1998-as feljutásának is aktív részese voltam. Természetesen korábban is sokat jártam meccsre, de onnantól csak a Spartacus, ami abban nyilvánul meg, hogy azóta a hazai és az idegenbeli meccsek 90%-án jelen vagyok. Sajnos az azt követő időszakban jöttek a liftezések, ami engem is nagyon megérintett, főleg az, amikor visszasoroltak minket az NB III-ba. Viszont az eszembe sem jutott, hogy elpártoljak a csapattól, így szinte minden harmadosztályú meccsen is kint voltam. Végig bíztam a feljutásban, így végül hatalmas öröm, hogy idén már ismét az élvonalban szerepelünk.

A szurkolók is nagyon várták az új stadion elkészültét.

Fotó: Kovács Péter

Somogyi Tibor közvetve a stadion tetőszerkezetének az építésében is részt vett, így nem titok, hogy ezáltal még inkább a magáénak érzi a Szparit, na meg annak az új otthonát.

– A 2000-es évek elején épült meg a régi stadion fedett lelátója, abban a szakmámból kifolyólag még nem voltam érintett, ellenben az új stadionnak a cégünk gyártotta a tetőszerkezetének egy részét – folytatta Somogyi Tibor. – Ennek okán végigkövethettem az építési folyamatot, folyamatosan tudtam, hogy éppen hol jár a földmunka, a betonozás, az acélszerkezeti elemek beépítése. Ott voltam a nem hivatalos szurkolói bejáráson is. Mindenki várta, hogy az első nyitómérkőzést az NB I-ben már ott játsszuk, ami csúszott ugyan, de a Fehérvár elleni debütálás is parádésra sikeredett.