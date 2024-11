A válogatott szünetet követően a Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC mérkőzéssel rajtolt el az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizennegyedik fordulója.

A Puskás egyértelműen győzelmi reményekkel érkezett a Nyírségbe, hiszen az előző három fordulóban mindössze két pontot szerzett, legutóbb pedig kikapott a Zalaegerszeg ellenében, ami azt eredményezte, hogy a tabella második helyéről a harmadikra csúszott vissza. A Szpari ellenben remek sorozatot fut, az Újpest elleni fiaskót követően ugyanis két döntetlen és egy győzelem került fel a statisztikai lapjára, na meg az a tény, hogy hazai pályán különösen veszélyessé vált Tímár Krisztián csapata.

A Nyíregyháza előtt adódott a meccs első, majd a második lehetősége, Nagy Dominik lőtt át, majd Nika Kvekveszkiri szabadrúgásból veszélyeztetett. A vendég csapat sem tétlenkedett túlságosan sokáig miután Lamin Colley került helyzetbe. A huszadik percben Jonathan Levi bombáját védte bravúrral Tóth Balázs, akinek ezt követően még Colley duplázását is hárítania kellett. A folytatásban többnyire a hazai térfélen zajlott a játék, ám egy-két vendégpróbálkozásnál több nem történt. A Szpari igyekezett fentebb tolni a védekezését, minek eredményeképpen Farkas Bendegúz veszélyeztetett. A 41. percben aztán góllá érett a vendégek fölénye, Soisalo jobb oldali beadását Nagy Zsolt fejelte vissza a hosszúról, a bal kapufánál pedig Levi érkezett teljesen üresen, és két lépésről a kapuba fejelte a labdát. Alig két perccel később közel került a Szpari az egyenlítéshez, Nagy Dominik bal oldali passza után Kovácsréti Márk lőtt egyből, a kapu jobb oldalába tartó félmagas lövést azonban Pécsi kiütötte. A nagyszünetre egygólos vendégvezetéssel vonulhattak a csapatok.

Hazai lehetőséggel kezdődött a második játékrész Baki Ákos ívelt be jobbról, középen átszállt a védők feje fölött a labda, így a hosszún Kovácsréti megkapta, még arra is volt ideje, hogy mellel maga elé tegye, majd 11 méterről a léc fölé bombázott. Két perccel később Colley száguldott végig a félpályán, de a lövését védte Tóth. Az 54. percben a Puskás végezhetett el szögletét, a beadás közben Kovácsréti megrúgta Nagy Zsoltot, a VAR-vizsgálatot követően pedig a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest a sértett értékesítette. A gólt követően még inkább a vendég gárda akarata érvényesült, Colley újabb próbálkozásánál ismét Tóthnak kellett közbeavatkoznia. Az utolsó negyedórában próbálta átvenni az irányítást a Szpari, ám egy Nagy Dominik, majd egy Kvekveszkiri bombánál közelebb nem jutott az ellenfél kapujához a vendéglátó, sőt a hosszabbításban Kerezsi csapott le egy csúnyán eladott eladott hazai labdára, amivel így ziccerbe is került, lepasszolta az üresen álló Puljicnak, akinek csak az üres kapuba kellett bepofoznia a labdát, így háromgólos sikerrel vitte el a három pontot Nyíregyházáról a Puskás Akadémia FC.