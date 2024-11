A Szparira nem jellemző az, amit múlt hétvégén mutatott

Múlt hétvégén a szintén az élmezőnyhöz tartozó Puskás Akadémia sima, 3–0-s vereséget mért Tímár Krisztián csapatára. A nyíregyháziak a korábbiaknál több hibát vétettek és támadásban sem mutattak annyit, hogy megnehezítsék a felcsútiak dolgát. A vezetőedző nagyon reméli, hogy péntek este sikerül javítani, kárpótolva ezzel a lelkes szurkolókat.

– Nem úgy sikerült a Puskás Akadémia elleni találkozó ahogy szerettük volna, nagyon bántotta a stábtagokat és a játékosokat is az eredmény – kezdte Tímár Krisztián. –Szokatlanul sokat hibáztunk, nem tudtuk megismételni azt a játékot, melyet az elmúlt hetekben nyújtottunk.

Mindenki szeretné megmutatni, hogy sokkal több van bennünk, és vissza kell térnünk arra az útra, mely jellemzett minket.

Tudtuk a sorsolás pillanatában, hogy az őszi hajrá nem lesz egyszerű, több élcsapattal is találkozunk, de az élvonalban egyébként sincs könnyű mérkőzés, így most a Paks ellen kell folytatnunk a pontgyűjtést – fogalmazott a vezetőedző.

A paksiak tudják, nehéz dolguk lesz

Egyébiránt a pénteki ellenfél sincs a legjobb formában, az utóbbi három bajnokiján mindössze egy pontot gyűjtött Bognár György együttese. A paksiak előző hétvégén szépségdíjas gólt lövő szélsője, Osváth Attila szerint ha nem tudnak javítani a védekezésükön, Nyíregyházán is bajban lehetnek.

– Az NB I.-ben minden meccs nehéz, így a következő is az lesz – mondta Osváth a Paksi FC hivatalos weboldalán. – Nyíregyházán mindig jó a hangulat, az új stadionban sokan vannak, így ilyen szempontból sem lesz egyszerű dolgunk. Mindenképpen nyerni szeretnénk, hisz’ az elmúlt három találkozónkon ez nem sikerült. Hiányzik a siker, a három pontért utazunk a Szparihoz, egész héten ezért dolgozunk. A Zalaegerszeg ellen nagyok voltak a távolságok a csapatrészek között, így vendégeink könnyen felvették a labdákat, és abból tudtak fordulni, indulni, indítani. Vannak ilyen mérkőzések, de remélem, ezúttal jól kapjuk el a ritmust, és ismét kiegyenesedünk e téren – fogalmazott a Paks játékosa.

A szurkoláson és a nézői létszámon egyébként eddig valóban semmi nem múlt Nyíregyházán. A csapat népszerűségét jól mutatja, hogy átlagban 5795-en látták eddig a Városi Stadionban a Szpari mérkőzéseit, ez a harmadik legjobb mutató az NB I.-ben a Ferencváros és az Újpest után. Ősszel pedig hat bajnokit rendeztek telt ház előtt az élvonalban, ebből hármat Nyíregyházán. Nem kérdés, a drukkerek támogató hozzáállására péntek este is szükség lesz.

A bajnokság állása: Ferencváros 12 8 3 1 22-11 27 Puskás Akadémia 13 8 2 3 23-14 26 Paks 13 7 3 3 26-18 24 MTK Budapest 13 7 2 4 22-15 23 DVTK 14 6 5 3 18-17 23 Újpest 14 6 4 4 18-12 22 Fehérvár FC 14 4 3 7 19-22 15 Nyíregyháza Spartacus 14 4 3 7 17-24 15 Győr 13 3 6 4 16-18 15 Zalaegerszeg 13 3 4 6 18-21 13 DVSC 13 2 4 7 17-26 10 Kecskemét 14 1 3 10 9-27 6

