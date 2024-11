– Tudtam, hogy ez a két játékos milyen erőt képvisel, ráadásul Nagy Zsoltot meccsről meccsre látjuk a válogatottban is – értékelt az NSO hasábjain az U21-es válogatottban is bemutatkozó hálóőr. – Voltak bravúros védéseim, de sajnos így is három gólt kaptam. A büntetőnél előre eldöntöttem, hogy balra fogok vetődni, de Nagy tökéletesen helyezte a labdát, így csak beleérni tudtam abba. Mozgalmas hét áll mögöttem, hiszen az U21-es válogatottal megjártam Ciprust és Görögországot, de ez a profi futball velejárója. Azért dolgozom, hogy eljussak erre a szintre.

Története során hazai pályán még nyeretlen a Nyíregyháza a felcsútiakkal szemben.

Már az első félidőben eldőlt

– Jól tartottuk magunkat az első félidőben, aztán a végén kiengedtünk, de egy ilyen csapat ellen nem lehet. Ha a félidőig 0–0 az eredmény, akkor a második játékrészben bármi lehetett volna, de a hajrában rosszul osztottuk el az embereket, amit az ellenfél kihasznált – értékelt a találkozó után Keresztes Krisztián, a hazaiak játékosa. – Nagyon szűken védekezett a vendégcsapat, nem nagyon volt helyzetünk, mivel nem hagytak nekünk területet. Megtettünk mindent, sajnos most ez ennyire volt elég. Küzdött a csapat, de ez a minimum.

A bajnokság tizenötödik fordulójában a Nyíregyháza a Paks csapatát fogadja, a találkozót pénteken 20 órától játsszák.

Labdarúgás: NB I.

A bajnokság állása

1. Ferencváros 12 8 3 1 22–11 27

2. Puskás Ak. 13 8 2 3 23–14 26

3. Paks 13 7 3 3 26–18 24

4. MTK Budapest 13 7 2 4 22–15 23

5. DVTK 14 6 5 3 18–17 23

6. Újpest 14 6 4 4 18–12 22

7. Fehérvár 14 4 3 7 19–22 15

8. Nyíregyháza 14 4 3 7 17–24 15

9. ETO FC Győr 13 3 6 4 16–18 15

10. Zalaegerszeg 13 3 4 6 18–21 13

11. DVSC 13 2 4 7 17–26 10

12. Kecskemét 14 1 3 10 9–27 6