Szombat este 1–1-es döntetlennel ért véget a Nyíregyháza Spartacus győri vendégjátéka. A két újonc csatája ellentétes félidőket hozott, az elsőben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak kezdeményezőbbek, a gólok is ennek megfelelően estek (Bitri 38. percben szerzett találatára Kvekveskiri a 64. percben válaszolt). A Fehérvár vasárnap esti győzelmével megelőzte a tabellán a Rábapartiakat, míg a Nyíregyháza pozíciója nem változott a fordulót megelőző helyhez képest, maradt a gárda a 9. helyen Tímár Krisztián együttese.

A sárga lapos helyére cserélte be Tímár Kvekveskirit, a georgiai egyenlített később

Fotó: Dömötör Csaba

Tímár: Több hit kell

Tímár Krisztián, a Szpari vezetőedzője szerint nagyjából azt kapták a mérkőzéstől, amit vártak, a fordításhoz azonban több hit kellett volna a játékosoktól.

– Sajnos nem jól kezdtünk, de aztán sikerült megváltoztatni a játék képét. Magunkra találtunk szünet után, és a második félidőben a mi akaratunk érvényesült. Benne volt a fordítás is a mérkőzésben, meg voltak ehhez a nagy lehetőségeink és meccs után mondtam is a játékosoknak, hogy bízni kell abban a munkában, amit elvégeztünk. Ha nem lesznek kishitűek, akkor ezeket a mérkőzéseket meg fogjuk nyerni – fogalmazott a tréner.

Tímár Krisztián beszélt arról is, természetes, hogy a hétközi, tizenegyespárbajig tartó kupamérkőzés megterhelő volt, de néhány játékosának a fizikai állapotával nincs megelégedve.

Félre kell tenni az egót

– Fiatal emberekről beszélünk, szeretném, hogy még fittebbek legyenek, kicsattanjanak az erőtől és még nagyobb figyelmet szenteljenek a labdarúgásnak. Most van egy olyan holtpont így az őszi szezon közepén, hogy nekünk is jobban oda kell figyelnünk a játékosokra és nekik is saját magukra. Mindenkinek a labdarúgás kell, hogy legyen az első. Ha kell, akkor kellően kritikus leszek a játékosokkal.

Egy cél lebeghet a szemünk előtt, a bennmaradás, ehhez viszont kiváló erőben kell lenni és mindenkitől azt várom el, hogy az egóját félrerakja és a csapat érdeke legyen az első.

Az egy ponttal sem lehetünk elégedetlenek, de jó lett volna egy bravúrgyőzelem idegenben – mondta Tímár Krisztián.

A Szpari legközelebb péntek este lép pályára, az ellenfél a tabellán harmadik helyet elfoglaló MTK lesz Nyíregyházán. A fővárosiak legutóbb hazai pályán ugyan kisebb meglepetésre szintén 1–1-es döntetlent játszottak a Zalaegerszeg ellen, azt megelőzően azonban zsinórban négy bajnokijukat is megnyerték. A két gárdának ez lesz a 23. egymás elleni meccse az élvonalban, a két csapat idei első találkozóját az MTK nyerte 3–0-ra az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.