A szögletspecialista

A mérkőzésen kiváló megoldásokat mutató és a bajnokságban hatodik gólját lövő Kovácsréti Márk nem akárhogyan talált be, szögletből csavart a paksi kapuba. Lassan az is elmondható, a 24 éves támadónak ez specialitásává válik.

– Tavaly is szereztem ugyanilyen gólt, ezen a meccsen sok pontrúgásunk volt, most szerencsére bement – fogalmazott Kovácsréti. – Azt éreztem a csapaton, hogy a múlt hétvégi vereséghez képest mindenki sokkal fókuszáltabb volt, nagyon jó mentalitásban kezdtünk, nyilván a korai gól sokat segített, aztán futószalagon jöttek a helyzeteink, talán maradt is benne, de persze ne legyünk telhetetlenek. A végén benyomott minket a Paks, de a legjobbkor jött a negyedik gólunk, ami nagyon fontos volt – mondta a Nyíregyháza kiválósága a péntek esti bajnoki után.

A Szpari győzelmével ideiglenesen a tabella 7. helyére lépett fel, ahonnan éppen a jövő heti ellenfél Fehérvár taszíthatja le, amennyiben legyőzi vasárnap a Zalaegerszeget.