Nehéz fába vágta a fejszéjét Török László vezetőedző, ugyanakkor azt is tudta, nemes a feladat. Miután a Nyíregyháza Spartacus feljutott az NB I.-be, alanyi jogon vált a vármegyei I. osztályban csupán 9. helyet megszerző Nyíregyháza Spartacus II. a következő idényben az NB III.-as szereplésre. A vezetőedzői feladat Török Lászlót, a sokat látott, korábban elsőosztályú edzői megbízatásokat is teljesítő trénert találta meg, aki a következőképpen emlékezett vissza a számára sokat jelentő elmúlt fél évre.

Parádés formát mutatott Török László irányításával a Szpari II. az ősz második felében

Fotó: Sipeki Péter

Egy napot sem gondolkodott

– Fekete Tivadar sportigazgató keresett meg. Régebbi kapcsolatom van vele, amikor Szentlőrincen volt sportigazgató akkor az én fiam is az Újpest második csapatától oda igazolt és Tivadarral ült le tárgyalni, így ismerkedtünk meg mi is – kezdte a történetet Török László.

– Amikor ott voltam a mérkőzésükön, akkor találkoztunk, ittunk egy kávét vagy ebédeltünk egyet, így alakult ki a kapcsolat. Aztán ugye én itt a keleti részen már voltam edző, a Kisvárdánál dolgoztam a kiemelt akadémián, majd nyolc hónapot az NB I.-es csapatnál, utána jött egy kis szünet, ezt követően keresett meg, hogy elindítanának egy NB III.-as csapatot, miután az első csapat feljutott az NB I.-be. Felvázolta a jövőképet, és szerintem egy napot sem gondolkodtam, hogy elvállaljam-e ezt a lehetőséget – mondta a tréner.

A szakember ragaszkodott ahhoz, hogy a szakmai stábban a klublegenda, Szatke Zoltán segítse munkáját. A nyári felkészülés heteiben látták azokat a hibákat, hiányosságokat, amelyeket javítani és pótolni kell. A keret véglegesítése is hátra volt, középhátvéd poszton csak három embere volt Török Lászlónak, így nem tudta az NB I.-es gárdánál alkalmazott három középső védős rendszert alkalmazni.

A fiatal, jobbára 17-18-19 éves játékosokból álló gárda a bajnokság első nyolc fordulójában valóban szokta a harmadosztály ritmusát, az őszi szezon felénél mindössze egy nyert meccs állt a csapat neve mellett.

– Heti 7-8 edzéssel terveztünk a felkészülés során, amit aztán vittünk tovább a versenyidőszakban is, mert tudtuk, nekünk erőnléttel és gyorsasággal kell jól rendelkeznünk, ezt kellett összehozni a technikai dolgokkal, tehát a kiválasztást is fontos volt jól meghatároznunk, hogy illeszkedjen a játékfilozófiához. Itthon kezdtük a bajnokságot a Mátészalka ellen. Akkor 4-5 góllal nyernünk kellett volna, az utolsó 20 percben több ziccert is kihagytunk. Utána mentünk Salgótarjánba és onnan egy 3–1-es győzelemmel tértünk haza, viszont nagyon nehéz meccs volt, kellemetlen, agresszív támadójátékot mutatott az ellenfelünk – ecsetelte Török László.