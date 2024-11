Túljutott a Kisvárda Master Good színeiben játszott ötvenedik bajnoki mérkőzésén Aleksandar Jovicic – ebből az alkalomból köszöntötték őt a Békéscsaba elleni bajnoki előtt, amikor Révész Attila sportigazgató-vezetőedző adott át neki ajándéktárgyat. A bosnyák belső védő 2023 januárjában érkezett Kisvárdára, azóta alapembernek számít. Az NB I-ben 42 mérkőzésen jutott szóhoz és két gólt szerzett, a másodosztály őszi szezonjában csak egy fordulót hagyott ki eddig. Kisvárdai játékosként éppen a hétvégi mérkőzésen lépte át az ötezer játékperces határt, immár 5007 játékperc van a lábában.

Ebben a bajnokságban a Kisvárda legtöbbet foglalkoztatott játékosai közül ketten is a Békéscsaba elleni vasárnapi bajnokin lépték át az ezer játékperces határt. Mivel Branimir Cipeticet előbb lecserélték, mint Jasmin Mesanovicot, ezért csapatkapitány került az élre ezen a téren. Hatodik góljával megerősítette első helyét a házi góllövőlistán Molnár Gábor, aki hat különböző meccsen talált be, ötször – ahogy most is – a hetvenedik perc után. A meccsek hajrájában szerzett találatai nélkül hat ponttal kevesebb állna a csapat neve mellett, mint most.

Sorozatban jönnek a győzelmek

Zsinórban az ötödik győzelmét aratta a bajnokságban a rétközi egylet, ezzel beállítva a legutóbb 2017-2018-as idényben, ugyancsak az NB II-ben elért szériát, amikor a második és a hatodik forduló között produkált a gárda hasonlót. Azoknak a mérkőzéseknek a gólkülönbsége 12–2 volt, a mostaniaknak 13–5. Nem meglepő, hogy két fronton két játékos is bekerült a forduló válogatottjába. A kapus, Kovács Marcell a Nemzeti Sportnál és a csakfoci.hu-nál a kezdő tizenegyben kapott helyet, míg Molnár Gábor az NS-nél ugyancsak tagja a játéknap álomcsapatának.