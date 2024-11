A napokban adták Újfehértó új 20x40 méteres műfüves labdarúgó pályáját, amit az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Területi Igazgatóság támogatásával, az amatőr sporttelep felújítási beruházásokra elkülönített központi TAO forrásból építettek meg. A palánkkal, labdafogóhálóval és világítással ellátott sportpályát 60 millió forintba alakították ki és a település két labdarúgó szakosztállyal rendelkező egyesületének – az Újfehértó SE, és az Újfehértói SK – U9, majd pedig U11-es csapatainak egymás közötti mérkőzéseivel avatták fel.

A 12 ezer lakosú Újfehértó városának két sportegyesületében több mint 230 fő vesz részt az MLSZ labdarúgó versenyrendszerében. Az U7-en túl egészen az öregfiúkig bezárólag valamennyi korosztályban versenyeztetnek csapatokat a település klubjai, sőt leány vonalon is aktívak, de a településen a szabadidős kispályás futballban is pezseg. A 180 milliós Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei keretből Újfehértó után hamarosan Nagyecseden és Tiszavasváriban is hasonló műszaki tartalommal rendelkező műfüves kispályák készülnek el.