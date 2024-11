Elérkezett az utolsó előtti kör a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály őszi idényében. Hétvégén a 14. fordulót rendezik, szombaton három, vasárnap pedig négy mérkőzésen gurul majd a laszti. A páratlan létszám okán ezúttal a Gergelyiugornya lesz a soros szabadnapos. Kezdjük is rögtön a forduló rangadójával, amit Újfehértón rendeznek.

A két csapat szeptemberben a Vármegyei Kupában már összecsapott, akkor a Tarpa 0–3-ra győzte le az Újfehértót

Fotó: Sipeki Péter

Mehet-e a bajnokságért az Újfehértó?

Kiss Tamás harmadik helyet birtokló együttese az éllovas Tarpát fogadja. A fehértóiak továbbra is őrzik hazai veretlenségüket (négy győzelem, egy döntetlen), a beregiek azonban továbbra is kiemelkednek a mezőnyből, igaz, ha hozzák is elmaradt meccsüket, ez mindössze három pont tiszta előnyt jelent a második Ibrány ellen. A szombati mérkőzés arra is választ adhat, hogy a hazaiak képesek-e beleszólni a bajnoki címért folytatott csatározásba. A képzeletbeli dobogón lévő Ibránynak papíron jóval könnyebb feladata lehet, az utolsó helyezett Nyírvasvári otthonában lép pályára Fiumei Viktor gárdája. Paulik Jánosék azonban szeretnének szépen búcsúzni a hazai környezettől és mindössze két hete volt csak a Nagyecsed elleni (edzőváltást eredményező) otthoni győzelem. Úgy tűnik, gólgazdag, fordulatos 90 percre van kilátás, ha a Csenger mérkőzését választjuk. Amióta Barcsay Márk és Antal Roland átvette az irányítást, az alakulat meccsein átlagban öt gólt esett. Most a hét forduló óta nyeretlen Vásárosnaménynak kell megállt parancsolnia a csengeri támadógépezetnek. Nem sikerült jól Piskóti Zsolt bemutatkozása a Nagyecsed élén, a 32 éves tréner debütáló meccsén csapata hazai pályán kapott ki a Baktalórántházától. Szombaton a szintén tudása alatt teljesítő Kemecséhez látogatnak a szatmáriak: de Piskóti elmondása szerint meglehetősen megfogyatkozva, ettől függetlenül biztosan érdekes meccs kerekedik ki ebből.

Még lehet dobogós a Mándok...

A múlt héten bravúrgyőzelmet szerző Baktalórántháza továbbra sem tudott nyerni hazai környezetben, ez pedig most is nagyon nehéz diónak tűnik: a bajnokság egyik legjobb formában lévő együttese, a Mándok szeretné elvinni a három pontot. Fejes Jánosék utoljára szeptember elsején hagyták el vesztesen a pályát és azt se felejtsük, hogy november 23-án még meccset is pótolnak a Tarpa ellen. Ha marad a jó forma, az őszi idény végén ez könnyen dobogót is jelenthet számukra. Az elmúlt három találkozóján nyeretlen maradt a Kótaj, a hozzájuk utazó Nyírbátor pedig az egy sima, egy fordított elvét vallja az utóbbi időben. Elkezdték gyűjteni a győzelmeket, de jobbára becsúszik 1-1 vereség a sormintába. Két motivált csapat lép majd pályára, a jó meccset pedig az vetítheti előre, hogy egyik fél sem elégedne meg a döntetlennel. A forduló Két gödörben lévő alakulat összecsapását láthatja a közönség Nagykállóban. Homann Richárdék az első 5-6 forduló után még a közvetlen élmezőny mögött voltak, azóta azonban folyamatosan lefelé lépdelnek. Ugyanez igaz a Nyírmeggyesre is, amely két hete ugyan végre nyerni tudott, de utolsó nyolc bajnokiján mindössze öt pontot kapart össze, mindkét gárdának nagy szüksége lenne a pontokra a téli szünet előtt.

Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 14. forduló | Edzői várakozások

Szombat

Újfehértó (3.)–Tarpa (1.)

Kiss Tamás, az Újfehértó edzője: Nagyon komoly találkozó vár ránk a hétvégén. Egyáltalán nem féltem a srácokat, szeretnénk tovább gyarapítani a pontjainak számát, de ehhez semmi féle kihagyás nem fér bele.

Vlacseszlav Jeremejev, a tarpai edzőpáros tagja: Az idén voltunk már Újfehértón egy kupameccsen, tudjuk mire számíthatunk. Van 1-2 sérült játékosunk, helyükre lehetőséget kapnak fiatal játékosok. Szeretnénk három ponttal hazatérni!

Nagyon komoly találkozó vár ránk a hétvégén. Egyáltalán nem féltem a srácokat, szeretnénk tovább gyarapítani a pontjainak számát, de ehhez semmi féle kihagyás nem fér bele. Az idén voltunk már Újfehértón egy kupameccsen, tudjuk mire számíthatunk. Van 1-2 sérült játékosunk, helyükre lehetőséget kapnak fiatal játékosok. Szeretnénk három ponttal hazatérni! Nyírvasvári (15.)–Ibrány(2.)

Paulik János, a Nyírvasvári edzője: Igyekszünk megnehezíteni a jóval esélyesebb vendégcsapat dolgát. Szeretnénk szépen búcsúzni hazai közönségünktől a 2024-es évben.

Fiumei Viktor, az Ibrány edzője: Ha hétvégén sikerül megszereznünk a három pontot akkor biztos, hogy az első két hely valamelyikén zárjuk az őszt. Ennek tükrében nagyon komolyan készülünk a hétvégi mérkőzésre.

Igyekszünk megnehezíteni a jóval esélyesebb vendégcsapat dolgát. Szeretnénk szépen búcsúzni hazai közönségünktől a 2024-es évben. Ha hétvégén sikerül megszereznünk a három pontot akkor biztos, hogy az első két hely valamelyikén zárjuk az őszt. Ennek tükrében nagyon komolyan készülünk a hétvégi mérkőzésre. Csenger FC (7.) – Austria J.-Vásárosnamény (14.)

Barcsay Márk, a csengeri edzőpáros tagja: A múlt heti gólgazdag mérkőzésen ott hagytunk két pontot. Most is elégedett lennék a rúgott góljaink számával, viszont a kapott góloktól eltekintenék. Ha ez így lesz, akkor otthon tudjuk tartani a három pontot.

Géczi István, a Vásárosnamény edzője: Tudjuk, hogy kemény meccsre számíthatunk Csengerben, de ha a csapat minden tagja oda teszi magát akkor okozhatunk meglepetést.

A múlt heti gólgazdag mérkőzésen ott hagytunk két pontot. Most is elégedett lennék a rúgott góljaink számával, viszont a kapott góloktól eltekintenék. Ha ez így lesz, akkor otthon tudjuk tartani a három pontot. Tudjuk, hogy kemény meccsre számíthatunk Csengerben, de ha a csapat minden tagja oda teszi magát akkor okozhatunk meglepetést. Vasárnap

Kemecse (13.)–Nagyecsed (8.)

Tudja Dávid, a Kemecse edzője: Idei utolsó hazai mérkőzésünkre készülünk, meglátjuk fel tudunk-e állni a padlóról, és tudunk-e küzdeni a becsületünkért.

Piskóti Zsolt, a Nagyecsed edzője: Egy meccs tapasztalata alapján, amit meg tudok állapítani az az, hogy ez a csapat többre hivatott, mint ahogy jelenleg szerepel. Két mérkőzés maradt az őszből, amiken még jó lenne pontokat szerezni, hogy jobb szájízzel menjünk el a pihenőnkre. Nem lesz egyszerű, mivel kevesen vagyunk és akik játszanak is többen kisebb sérülésekkel vállalják a játékot, de összeszorított foggal és nagy-nagy alázattal mindenre képesek lehetünk.

Idei utolsó hazai mérkőzésünkre készülünk, meglátjuk fel tudunk-e állni a padlóról, és tudunk-e küzdeni a becsületünkért. Egy meccs tapasztalata alapján, amit meg tudok állapítani az az, hogy ez a csapat többre hivatott, mint ahogy jelenleg szerepel. Két mérkőzés maradt az őszből, amiken még jó lenne pontokat szerezni, hogy jobb szájízzel menjünk el a pihenőnkre. Nem lesz egyszerű, mivel kevesen vagyunk és akik játszanak is többen kisebb sérülésekkel vállalják a játékot, de összeszorított foggal és nagy-nagy alázattal mindenre képesek lehetünk. Baktalórántháza (11.)–Mándok (5.)

Stekler Attila, a Baktalórántháza edzője: Hazai pályán nem sikerült még győztes mérkőzéssel kiszolgálni közönségünket. A hátralevő két fordulóban az élmezőnyhöz tartozó csapatokkal találkozunk. A játékosaim bizonyították, hogy bárki ellen képesek győzelmi eséllyel pályára lépni, meg ennek az ellenkezőjét is. Kíváncsian várom melyik arcunkat mutatjuk meg a jó formában lévő Mándok ellen, és megtörik-e a nyeretlenségi sorozat.

Kocsis János, a Mándok edzője: Az elmúlt hétvégi mérkőzésünkkel nem igazán voltam elégedett, túl könnyelműek és elbizakodottak voltunk. Nehéz mérkőzés vár ránk, de ha közel akarunk kerülni a dobogóhoz akkor mindenképpen 3 pontot kell szereznünk.

Hazai pályán nem sikerült még győztes mérkőzéssel kiszolgálni közönségünket. A hátralevő két fordulóban az élmezőnyhöz tartozó csapatokkal találkozunk. A játékosaim bizonyították, hogy bárki ellen képesek győzelmi eséllyel pályára lépni, meg ennek az ellenkezőjét is. Kíváncsian várom melyik arcunkat mutatjuk meg a jó formában lévő Mándok ellen, és megtörik-e a nyeretlenségi sorozat. Az elmúlt hétvégi mérkőzésünkkel nem igazán voltam elégedett, túl könnyelműek és elbizakodottak voltunk. Nehéz mérkőzés vár ránk, de ha közel akarunk kerülni a dobogóhoz akkor mindenképpen 3 pontot kell szereznünk. Kótaj (6.)–Nyírbátor(9.)

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: Az utolsó hazai mérkőzésünkön szeretnénk a közönségünket kiszolgálva eredményesen helytállni.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor edzője: Egy olyan csapat otthonába érkezünk, amelyik ebben a szezonban kimagaslót nyújt. Mivel nekünk idegenben jobban megy, mint hazai pályán, remélem egy élvezetes jó mérkőzést tudunk játszani és győzelemmel tudunk távozni.

Az utolsó hazai mérkőzésünkön szeretnénk a közönségünket kiszolgálva eredményesen helytállni. Egy olyan csapat otthonába érkezünk, amelyik ebben a szezonban kimagaslót nyújt. Mivel nekünk idegenben jobban megy, mint hazai pályán, remélem egy élvezetes jó mérkőzést tudunk játszani és győzelemmel tudunk távozni. Nagykálló (12.)–Nyírmeggyes (10.)

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: Menekülés a győzelembe…

Nagy Zsolt, a Nyírmeggyes elnöke: Kellemetlen ellenfél otthonában, nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mi mégis győzni megyünk.

A bajnokság állása