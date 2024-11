Máris a félszezon végéhez érkezett a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály. Ráadásul a csapatok nagy része már a hétvége első napjának estéjét pihenéssel töltheti, hiszen a 15. fordulóban szombaton hat, vasárnap pedig csak egy mérkőzést rendeznek. A Csenger már téli pihenőjét tölti időközben, ezúttal Barcsay Márkék a szabadnaposak a páratlan létszámból kifolyólag.

A mérkőzések sorát érdemes talán a forduló szomszédvári rangadójával kezdeni. A Nyírbátor azt a Nyírvasvárit fogadja, ahol többek számára igencsak ismerős lesz a közeg, hiszen éveket húzott le a bátori futballpályán. Esélyekről persze a derbi dacára is lehet beszélni, azok pedig inkább a hazaiak felé billennek. Bár konstans jó formát nem tudott elkapni Erdei Zoltán együttese, hogy a 8. fordulót követően még a 14. hely volt az övék, az ősz második felében nyújtott teljesítmény megsüvegelendő. A 15. helyen álló Nyírvasvári pedig a becsületéért küzd, ez biztosan egy nagyon küzdelmes mérkőzést vetít előre.

A listavezető Tarpa a hatodik helyen álló Kótaj ellen biztosíthatja be őszi elsőségét. Ugyan a Csenger ellen becsúszott egy betli, de a kárpátaljai fiatalok kiváló formát mutattak a szezon során, míg Seregi Mihály együttese az előző négy fordulóban nyeretlen maradt.

Nagyecseden sem így képzelték el az elmúlt heteket, pláne annak tükrében, hogy a csapat edzőváltáson esett át. Piskóti Zsolt két vereséggel debütált új állomáshelyén. A szatmáriaknak most is nagyon nehéz dolguk lesz, az ellenfél Gergelyiugornya ugyanis a kiváló hazai forma után két hete már abba is belekóstolt, milyen érzés idegenben nyerni.

Már a vármegyei első osztály dobogóján a Mándok

Az előző fordulóban újra győzni tudott a Nagykálló, de ez két áldozatot is követelt, hiszen Sidibe és Baráz is a kiállítás sorsára jutott a Nyírmeggyes ellen. Ez esélyt adhat a Vásárosnaménynak, amely jelenleg a bajnokság leggyengébb formában lévő együttese. Az előző hét forduló mérlege hat vereség, egy döntetlen, a beregiek így az utolsó előtti pozícióba csúsztak vissza a tabellán.

A Nyírmeggyes sem örvend jó formának az utolsó két hónapot tekintve. Sokan azt várták a keretet látva, hogy a meggyesiek az élmezőny tagjai lesznek, de egy negatív spirál beszippantotta a csapatot. Ellenfele, az Újfehértó ellenben stabil tagja volt a dobogónak vagy környékének. Most utóbbi az igaz, hiszen az elmúlt hétvégén egy kilencgólos oda-vissza csatában szenvedett vereséget Kiss Tamás együttese, amivel a Mándok beelőzte ugyan, de elégedetlenek így sem lehetnek az első félszezonnal.

Nem úgy Kemecsén, ahol mindenképpen jobb helyezésben reménykedtek a szezon előtt. Szombaton a pontszerzés is bravúr lenne, hiszen a bajnokság legjobb formában lévő együtteséhez, a Mándokhoz utaznak Tudja Dávidék. Kocsis Jánosék talán egy kicsit bánják is, hogy jön a téli szünet.

Vasárnap mindössze egy élvonalbeli mérkőzésre terelődik a figyelem: a bajnokság második helyén álló Ibrány a néhány év után feljutó Baktalórántházát fogadja. Fiumei Viktorék szeretnének szépen búcsúzni szép számú szurkolóiktól, ez pedig egyben azt is jelentené, hogy reális közelségben marad az első helyezés a tavaszi nyitányra.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 15. forduló | Edzői várakozások

Szombat

Tarpa (1.)–Kótaj (6.)

Vlacseszlav Jeremejev, a tarpai edzőpáros tagja: Két hazai meccsünk maradt még erre az évre, ahol persze szeretnénk megtartani a veretlenségünket. Ahhoz, hogy nyugodtan térjünk pihenőre mind a hat pontra szükségünk van.

Seregi Mihály, Kótaj edzője : Nagyon jó csapathoz látogatunk, akik minden évben jól szerepelnek. Szeretnénk mi is jól szerepelni az utolsó mérkőzésen, de ehhez nagyon koncentráltaknak kell lennünk.

Piskóti Zsolt, a Nagyecsed edzője: Újonc csapatként remek eredményeket ért el Ugornya, de az utolsó őszi mérkőzésen hazai pályán nem lehet más célunk, mint megszerezni az első közös győzelmet.

Balogh Tibor, a Gergelyiugornya edzője: Egy nagyon szép ősz méltó lezárása lenne, ha Nagyecsedről is győzelemmel térnénk haza. Ehhez talán az ősz legjobb játékára lesz szükségünk, de én maximálisan bízom minden egyes játékosomban, hogy sikerül átugrani ezt az akadályt is.

Lénárt Sándor, a Vásárosnamény elnöke: Szombaton a becsületünkért lépünk pályára egy igen erős Nagykálló ellen. Természetesen csak a győzelem jöhet szóba. Kemény mérkőzés lesz, de most már mutatnunk kell valamit.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: A keret vékony sajna a hétvégén, de a labda gömbölyű….

Erdei Zoltán, a Nyírbátor edzője: Utolsóra hazai pályán szomszédvári rangadó! Szerintem még nem volt ilyen, hogy megyei 1-ben találkozzon a két csapat. Nem lehet más célunk utolsó hazai mérkőzésünkön, mint a három pont megszerzése.

Paulik János, a Nyírvasvári edzője: Érdekes mérkőzés előtt állunk! Keretünkben több mint tíz olyan játékos van, akik valamilyen formában kötődnek a nyírbátori futballhoz. Nyilván ez a 90 perc nekik extrém fontos! Ha jól kezeljük ezt a helyzetet, ha nem gondoljuk túl, ha az egyéni hibákat nullára redukáljuk, akkor lehet keresnivalónk. Mert szerintem nálunk az egyesület minden tagja úgy gondolja, hogy egy Nyírbátor elleni győzelemmel az egész szezon meg van mentve… Bízom a csapatban!

Nagy Zsolt, a Nyírmeggyes elnöke: Ha mindenki azt csinálja, ami a dolga és jó felfogásban lépünk pályára, akkor nyerhetünk. Ha nem, akkor szomorúan megyünk bele a téli szünetbe.

Kiss Tamás, az Újfehértó edzője: Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hisz a Meggyes hazai pályán mindenkire veszélyes. Szeretnénk a hátralevő meccseken minél eredményesebben szerepelni!

Kocsis János, a Mándok edzője: A szezon egyik legnehezebb és legfontosabb mérkőzése számunkra. Mivel a szezonkezdés nem volt túl jó, ezért fontos, hogy győzelemmel búcsúzzunk az idei utolsó hazai mérkőzésünkön. Majd utána pedig jöhet a ráadás!

Tudja Dávid, a Kemecse edzője: Nagyon nehéz mérkőzésre számítok több ok miatt is. Lesznek eltiltottjaink, a mándoki körülmények is egyediek, illetve az ellenfél kispadján egy rutinos, felkészült edző ül. A múltheti győzelmünk remélem ad annyi lendületet, hogy fegyelmezett csapatmunkával eredményesen tudjuk zárni az őszi szezont.

Ibrány SE (2.)–Baktalórántháza (12.)

Fiumei Viktor, az Ibrány edzője: Az utolsó mérkőzésünkön szeretnénk megkoronázni a már eddig is bravúrosra sikeredett őszi teljesítményünket a nagyszerű hazai közönségünk előtt.

Stekler Attila, a Baktalórántháza edzője: „Újonc” csapat vagyunk ebben az osztályban, és nehéz eldönteni, hogy félig tele, vagy félig üres az a bizonyos pohár. Majd a vezetőink eldöntik, én büszke vagyok minden játékosomra, mert tudtunk meglepetést okozni egy- két csapatnak. Az Ibrány és mi, más célokért küzdünk, ettől függetlenül nem feltett kézzel utazunk az őszi szezon utolsó mérkőzésére.