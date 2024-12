Az Újpest elleni győztes rangadó után hétfő este hazai pályán játssza az idei utolsó bajnoki mérkőzését az A Stúdió Futsal Nyíregyháza együttese. Bajnokit tekintve igen, mérkőzést tekintve még nem ez az utolsó meccsük idén, ugyanis a Magyar Futsal Akadémia elleni NB I.-es összecsapás után csütörtökön a Rubeola vendégeként a Magyar Kupában is pályára lépnek még.

Az A Stúdió Futsal Nyíregyháza hétfőn az év utolsó hazai mérkőzést játssza

Fotó: A Stúdió Futsal Nyíregyháza

– Fontos megtartani azt a koncentrációt, ami mostanában jellemez minket. Szükség van az önbizalomra, de az nem csaphat át túlzott elbizakodottságba, nem felejthetik el a játékosok, hogy sokat dolgoztak ezekért az eredményekért, és ha nem figyelnek oda, becsúszhatnak hibák. Emellett mozgósítanunk kell az év végi tartalékokat, hiszen sok meccs van a lábakban, jól jön majd a pihenő mindenkinek – fogalmazott Lovas Norbert vezetőedző a klub honlapján.

Az A Stúdió Futsal Nyíregyháza szeptemberben "csak" egy góllal nyert

Következő ellenfelük, a Magyar Futsal Akadémia kilencedik helyen áll, de könnyen lehetne a jelenlegi 13-nál több pontja is, mivel az elmúlt hetekben szoros vereséget szenvedtek a Nyírbátortól (5–7), az Aramistól (4–3) és a Kecskeméttől is (2–1), de szeptemberben a nyíregyházi csapat is csak 3–2-re győztek le idegenben a fővárosiakat.

– Veszélyes csapat, amit az is jól mutat, hogy megverte az Újpestet (7–3). Idegenben rendre ki-ki meccset játszunk az MFA-val és általában hazai pályán születik nagyobb különbség a javunkra. Inkább a budapesti mérkőzésből kell kiindulni, ha nem játszunk elég gyorsan és nem az igazi a helyzetkihasználásunk, akkor nehéz lehet a mérkőzés, ellenkező esetben itthon tarthatjuk a három pontot – mondta Lovas Norbert.

Az A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia mérkőzés 18.30-kor kezdődik a Continental Arénában.