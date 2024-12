Előre borítékolhatóan nagy csata várt a az NB I/B Piros-csoportjában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatára, hiszen az MAFC otthonában léptek pályára a Kék Cápák. Ez a párosítás évtizedekre visszamenőleg ontja magából az izgalmas meccseket – így szombaton sem számíthatott egyik csapat sem könnyű menetre.

A Cápák kiválósága, Tarján Izsák (labdával) nagy csatában.

Fotó: hunbasket

Jól kezdtek a Cápák

Az újbudaiak legnagyobb erősségükkel, a lepattanózással nehéz feladat elé állítottak a Nyíregyházát, ám amikor lendületbe jött a szabolcsi egylet, akkor lerohanás végén dobott hármast Nagy Simon, míg Bonifert Bendegúz középtávoliból volt eredményes. Az említett két játékos mellé gyorsan felzárkózott Tyreke Locure, aki felállt védelem ellen is remekelt, a másik oldalon pedig Polgárdy Ádám nyújtott hasonló produkciót. Korán beállt a kispadról Komma László, akit nagy örömmel fogadtak a pályán korábbi harcostársai, Bordács Soma és Pápai Máté. Ugyancsak a kispadról jött Hibján Máté, akinek a korábbi Blue Sharks játékos Bazsó Brúnó őrzésében volt nagy munkája, de elöl is megvillant, egy faulttal együtt szerzett ziccerrel, valamint egy triplával. Bonifert folytatta a pontgyártást a büntetővonalról, Locure és Nagy sem lassított, hármójuk vezetésével és a jó védekezésre építve az első negyed végén hét ponttal vezetett a Hübner.

A második játékrészt a MAFC indította jobban. Hamar beindult a hullámvasút, vagyis hol az egyik, hol a másik gárda vezetett egy-két ponttal. Ha a saját palánkja alatt nem is tudta huzamosabb ideig stabilizálni a lepattanózását a Nyíregyháza, a támadó oldalon Komma szorgoskodott, de az ő megmozdulásain kívül is voltak szép vendég monumentumok.

Mindkét csapat jól és lendületesen kezdte a második félidőt. Tarján és Nagy rámolt be egy-egy hármast, majd védekezésben lépett előre a társaság, egymást követően két blokkot is kiosztva. A 28. percben már kilenc ponttal vezetett a Blue Sharks, aztán a MAFC triplái is megérkeztek a játékrész végére, így már csak két pont maradt az előnyből.

A negyedik etap elején leginkább a gyűrűt támadta a Nyíregyháza, amely jó néhány bravúrkosarat is szerzett. Az utolsó négy percnek egállal vágtak neki a felek, ekkor jött el a fordulópont: Kovács nemes egyszerűséggel letarolta Locure-t a félpályánál, sportszerűtlen helyett azonban a Cápák kaptak technikait, az ebből dobott büntetővel pedig hosszú idő után először vezettek a hazaiak. A hajrára sajnos megállt támadásban a gárda és bár a MAFC sem brillírozott már ekkor, higgadtabb maradt a végén. Közel állt a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks ahhoz, hogy elkapja az előző idény döntősét, de egy pici hiányzott ezen a meccsen.