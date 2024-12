Ahogyan arról már beszámoltunk, a Kazincbarcika–Kisvárda rangadón nem bírtak egymással a felek. Az 1–1-es döntetlen pedig azt eredményezte, hogy a Kozármisleny telel az élen az NB II-ben. A borsodi ikszet követően a rétközi egylet szakmai vezetője, Révész Attila most sem rejtette véka alá a gondolatait.

A Kisvárda játékosát, Bíró Bencét buktatják.

Fotó: kisvardafc.hu

A játékvezető rossz szemlélete a Kisvárda csapatát sújtotta

Történt ugyanis, hogy a mérkőzés tizenegyedik percében Bíró Bence került helyzetbe a tizenhatoson belül, akit mondjuk úgy, hogy a frissen beállt Bacsa Benjamin eltüntetett, Szigetvári Márk játékvezető sípja azonban néma maradt.

– Gratulálok a Kazincbarcikának az őszi szerepléséhez – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót Révész Attila. – Nem véletlenül vannak ott a tabellán, ahol. Szép focit játszanak, de ezen a mai pályán nem lehetett azt megmutatni. Ez a fagyos, fű nélküli csúszós talaj nem tette lehetővé a játékot. Tulajdonképpen mi is arra készültünk, hogy az ellenfél hibáiból, illetve a hosszú labdákból próbálunk majd lehetőségeket kialakítani, illetve a pontrúgásokból.

– Jól kezdtünk, korán gólt szereztünk, majd azt követően már harmadik mérkőzésünkön történt mérkőzést befolyásoló játékvezetői hiba, amit most már nem hagyhatunk szó nélkül. Egyrészt a játékvezető hozzáállása nem volt méltó ehhez a rangadóhoz, nem is értem, hogy miért egy ilyen szintű játékvezetőt küldenek, aki az NB III-ban sem tud normális meccseket vezetni. Ott is jelentős feszültségek voltak legutóbb, amikor láttam az NB III-as teljesítményét. És hát, az 1–0-ás vezetésünk után, a tizenegyedik percben volt egy kiállításos tizenegyes. Ilyen büntetőt nem is tudom, hogy lehet elnézni, holott közel volt a játékvezető. Mondhatom, hogy nagyobb hibát követett el, mint a legutóbbi spori a Honvéd meccsen, ahol kilenc méterre volt a játékvezető az alapvonaltól, most meg körülbelül ötre. Ennek ellenére nagyvonalúan továbbot intett. A tizenegyedik percben egy tizenegyessel és egy kiállítással teljesen más lett volna a mérkőzés képe.

– Ehelyett küzdöttünk végig, mindkét csapat ment becsülettel, a Kazincbarcika is próbálta a hibáinkat kihasználni, az ügyetlenkedésünkből fakadó szögletekből pedig egyet csak gólra váltottak. Ez jól mutatja egyébként a Kazincbarcika sokszínűségét, mert legutóbb a Mezőkövesd ellen kettő pontrúgással sikerült egyenlíteniük. Én úgy éreztem, hogy mi magasabbak vagyunk, erősebbek vagyunk a párharcoknál, ennek ellenére a góljuk abban az időszakban már megérdemelt volt. Egy picit csalódott vagyok, ettől többet vártam, de reméljük, hogy jobb játékvezetői tavasszal, jobb játékvezetői teljesítménnyel, vagy igazságosabb döntésekkel még jobb teljesítményre leszünk képesek – értékelte a szakember.