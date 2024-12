Ahogyan arról már beszámoltunk, a Kazincbarcika–Kisvárda rangadón nem bírtak egymással a felek. Az 1–1-es döntetlen pedig azt eredményezte, hogy a Kozármisleny telel az élen az NB II-ben. A borsodi ikszet követően a rétközi egylet szakmai vezetője, Révész Attila most sem rejtette véka alá a gondolatait.

A Kisvárda játékosát, Bíró Bencét buktatják.

Fotó: kisvardafc.hu

A játékvezető rossz szemlélete a Kisvárda csapatát sújtotta

Történt ugyanis, hogy a mérkőzés tizenegyedik percében Bíró Bence került helyzetbe a tizenhatoson belül, akit mondjuk úgy, hogy a frissen beállt Bacsa Benjamin eltüntetett, Szigetvári Márk játékvezető sípja azonban néma maradt.

– Gratulálok a Kazincbarcikának az őszi szerepléséhez – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót Révész Attila. – Nem véletlenül vannak ott a tabellán, ahol. Szép focit játszanak, de ezen a mai pályán nem lehetett azt megmutatni egyik csapat részéről sem, hogy mire képes igazán. Ez a fagyos, fű nélküli csúszós talaj nem tette lehetővé a játékot. Tulajdonképpen mi is arra készültünk, hogy az ellenfél hibáiból, illetve a hosszú labdákból próbálunk majd lehetőségeket kialakítani, illetve a pontrúgásokból.

– Jól kezdtünk, korán gólt szereztünk, majd azt követően már harmadik mérkőzésünkön történt a mérkőzést befolyásoló játékvezetői hiba, amit most már nem hagyhatunk szó nélkül. Egyrészt a játékvezető hozzáállása nem volt méltó ehhez a rangadóhoz, nem is értem, hogy miért egy ilyen szintű játékvezetőt küldenek, aki az NB III-ban sem tud normális meccseket vezetni. Ott is jelentős feszültségek voltak legutóbb, amikor láttam az NB III-as teljesítményét. És hát, az 1–0-ás vezetésünk után, a tizenegyedik percben volt egy kiállításos tizenegyes. Ilyen büntetőt nem is tudom, hogy lehet elnézni, holott közel volt a játékvezető. Mondhatom, hogy nagyobb hibát követett el, mint a legutóbbi spori a Honvéd meccsen, ahol kilenc méterre volt a játékvezető az alapvonaltól, most meg körülbelül ötre. Ennek ellenére nagyvonalúan továbbot intett. A tizenegyedik percben egy tizenegyessel és egy kiállítással teljesen más lett volna a mérkőzés képe.