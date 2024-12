Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza a Magyar Futsal Akadémiát fogadta hétfő este a 2024-es naptári év utolsó bajnokiján. A kezdésre nem lehetett panasz, azonnal magához ragadta Lovas Norbert csapata a kezdeményezést, aminek már a második percben gól lett az eredménye: egy oldalberúgásba a vendégek védője ért bele szerencsétlenül, róla pattant kapuba a labda.

A harmadik helyen telel a Stúdió.

Fotó: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

Tompán kezdett a Stúdió

A fővárosiak szerettek volna minél gyorsabban egyenlíteni, de Petró Martin többször is védett, de volt, hogy a kapufa is kisegítette a fiatal hálóőrt. Mindeközben az ellenfél kapuja előtt Rafinhának voltak veszélyes lövései, majd, amikor egyre jobban működött a letámadás, Maneca is többször kísérletezett, egy alkalommal a lécet eltalálva.

Sajnos mindezekkel együtt is a megszokottnál lassabban játszott a Stúdió. Ezt meg is büntette az ellenfél, az első félidő hajrájában egyenlített. A kapott gól felébresztette a szabolcsi gárdát, amely egy percen belül újra megszerezte a vezetést: a mezőny egyik legjobbja, Rafinha indította el az akciót, eljutott a labda Gregoryhoz, aki közelről, higgadtan a kapuba pöccintette azt.

A második játékrészre egyértelműen azzal a szándékkal jött ki a csapat, hogy minél előbb eldöntse az összecsapást. Egy perc sem telt el, amikor Harmati Tamás gyönyörűen kicselezte a kapust és éles szögből betalált. A következő öt percben Öreglaki Norbert és Szabó Lajos is centikkel lőtt kapu mellé, míg Gregory a lécre bombázott, de nem sokkal később Szabó is eltalálta a kapufát. Ami késik, nem múlik, így a 30. percben Dávid Richárd nagyot ment egy labdáért, majd nem az ő passzából ugyan, ám még ugyanannak az akciónak a végén Gregory védhetetlenül lőtt a léc alá.

Megérkezett a gólzápor

Egyértelműen a Stúdió irányított, de a vendégek egy kontrával végig értek, ami szépítést ért. Túl sokáig azonban nem kellett izgulni, Szabó Lajos előbb újabb kapufát lőtt, fél percre rá azonban már gólt is, majd Gregory jó cselekkel elfektette a kapust, hogy harmadszor is beköszönjön. Itt azonban még nem volt vége, Rafinha fantasztikusan jutott el a kapuig, ahol lövés helyett Manecával rúgatott gólt. A hajrában sorra beálltak a fiatalok, köztük az első NB I-es meccsén lehetőséget kapó Sós Sándor is. Az utolsó másodpercek még egy vendégtalálatot hoztak, de ez sem rontotta el az estét – győzelmet ünnepelhetett az idei utolsó bajnoki mérkőzésén az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza, amivel kivívta azt, hogy a harmadik helyen teleljen.