Hosszú évek után a Szpari ismét az élvonalban szerepel. A csapat mérkőzéseit kiemelt figyelem övezi, eddig már háromszor is telt ház előtt lépett pályára Tímár Krisztián együttese, de abban is biztosak vagyunk, hogy a december 15-ei Ferencváros elleni találkozón sem lesz üres szék a városi stadionban. A közelmúltban szurkolóinkat kérdeztük, hogy mit jelent nekik a Nyíregyháza Spartacus.

A mesterséges intelligenciával ellentétben a szurkolóknak a Szpari életérzés

Fotó: Sipeki Péter

– Én gyakorlatilag a Szpariban nőttem fel, 17-18 éves koromig igazolt labdarúgója voltam a klubnak – mondta el portálunknak Lippai Imre. – A nézőszámok nem hazudnak. Ha van futball, van közönség és nyilván ez fordítva is igaz, ha üres lelátók előtt játszik egy csapat, az a játékosokból sem hozza ki a legjobbat – folytatta a lelkes szurkoló.

– Az új stadionnal, a feljutással, a csapattal és a szurkolókkal most úgy tűnik, minden összeállt, vigyáznunk kell erre minél hosszabb ideig –

mondta Lippai Imre.



– Mondjuk úgy, hogy mi vagyunk az úgynevezett öreg szurkolók – vélekedett Somogyi Tibor. – Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen én már a Szpari 1998-as feljutásának is aktív részese voltam. Természetesen korábban is sokat jártam meccsre, de onnantól csak a Spartacus, ami abban nyilvánul meg, hogy azóta a hazai és az idegenbeli meccsek 90%-án jelen vagyok.

Somogyi Tibor közvetve a stadion tetőszerkezetének az építésében is részt vett, így nem titok, hogy ezáltal még inkább a magáénak érzi a Szparit, na meg annak az új otthonát.

– A 2000-es évek elején épült meg a régi stadion fedett lelátója, abban a szakmámból kifolyólag még nem voltam érintett, ellenben az új stadionnak a cégünk gyártotta a tetőszerkezetének egy részét. A lelkes Szpari szurkolóknak tehát személyes kötődése van a klubhoz.

A mesterséges intelligencia keveset tud a Szpariról

Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a manapság divatos mesterséges intelligencia mit tud, gondol a Nyíregyháza Spartacusról. A chat GP-t kérdeztük a Szpariról, amely annak ellenére, hogy már nem csupán beszélget veled: hangot generál és felolvassa neked a szövegeket, elvégzi helyetted az internetes keresést és tárolja a dokumentumaidat, igen szegényes lélek és szív nélküli választ adott nekünk.

A ChatGPT egy olyan mesterséges intelligencia, amelyet arra terveztek, hogy szövegesen válaszoljon a kérdéseinkre, és részt vegyen a beszélgetésekben. Az OpenAI nevű vállalat fejleszti, és céljuk, hogy a ChatGPT egyre intelligensebbé és hasznosabbá váljon a felhasználók számára. ChatGPT bármilyen kérdést képes megválaszolni a mindennapi tanácsoktól kezdve a technikai problémák megoldásán át egészen az új termékek ajánlásáig.



Az alapadatokkal természetesen tisztában volt, amelyeket semmitmondó általános információkkal egészített ki.

– A Nyíregyháza Spartacus egy magyar labdarúgócsapat, amely Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. A csapat hosszú történelme és hagyományai vannak a magyar futballban. A Spartacus neve sokak számára ismerős lehet a magyar első osztályú ligából, de a klubnak nemcsak az élvonalban voltak fontos szereplései, hanem sokszor szerepelt a második vonalban is, és számos sikeres idényt is tudhatott maga mögött – kaptuk a választ.

A Szpari gazdag múltjáról és történetéről is szegényes információkhoz jutottunk.

– A klub története és kultúrája sok helyi szurkoló számára fontos, és egy erős identitással rendelkezik a régióban. Az eddigi sikereik és fejlődésük is azt mutatja, hogy a Nyíregyháza Spartacus továbbra is fontos szereplője lesz a magyar futballnak. A Nyíregyháza Spartacus egy olyan klub, amelynek jelentős szerepe van a magyar futballban, és mély gyökerei vannak a város és a régió sportéletében. A csapat sokáig a másodosztályban szerepelt, de célja mindig az volt, hogy visszajusson az élvonalba, és ott is megveti a lábát. Az évek során számos nehézséggel kellett megküzdeniük, de a csapat mindig is erős helyi támogatással rendelkezett, ami segítette a stabilizálódásukat.