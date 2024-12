Kovácsréti Márk parádés gólt szerzett a Paks elleni mérkőzésen szögletből, amire a vendég hálóőr Kovácsik Ádám is csak tehetetlenül vetődött, hiszen a labda a kapu jobb oldalában kötött ki. A támadó a Szpari harmadik góljában is vastagon benne volt, ő lőtt, a kapusról kipattanó labdát pedig Beke Péter pofozta a hálóba. Kovácsréti fantasztikus estét fogott ki, így nem érdemtelenül választották meg a tizenötödik forduló legjobb játékosának.

Beke Péter (9) két góllal járult hozzá a Szpari Paks elleni sikeréhez.

Fotó: Trifonov Éva

Kiemelkedő teljesítmény a Szpari játékosaitól

Nem mellékesen a nyírségi gárda két további labdarúgója is bekerült a legjobbak közé. Természetesen a két gólt szerző Beke Péter, valamint a széleken rohamozó Nagy Barnabás is kiérdemelte a helyet.

– Tavaly is szereztem ugyanilyen gólt. Ezen a meccsen sok pontrúgásunk volt, egyet sikerült jól eltalálnom – mondta még a meccset követően Kovácsréti, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. – Örülök, hogy annál a klubnál játszom, ahol akkor szavaztak nekem bizalmat, amikor nehezebb periódusban voltam. Ezt pedig folyamatosan szeretném meghálálni.

A Nyíregyháza csatárára egybehangzó sajtóinformációk szerint már a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is felfigyelt, így lehet, hogy jövőre ő lesz a következő újonc a nemzeti csapatban.

– Jó érzés, örülök, hogy gólt, gólokat tudtam szerezni – mondta a két gólt szerző Beke a közmédia kamerája előtt, azt is elárulva, hogy a gólöröme a párjának szólt. – Azt csináltuk amire készültünk, amit a mester kért. A végén a kispadon kicsit izgultam, de amikor berúgtuk a negyedik gólt, tudtam, hogy megvan a mérkőzés. Az idény elején a kezdőcsapatban kaptam helyet, azonban egy arcüreggyulladás miatt kissé visszább esett a formám, s ilyenkor sok idő, míg az ember utoléri magát. Ráadásul a csapat is jól szerepelt, így kikerültem a kezdődből. A posztomon Kovácsréti Márk és Nagy Dominik is remekel, így nagy a konkurenciaharc. Az első gólom fejesből érkezett, míg a másodiknál a kipattanóra érkeztem, mondjuk úgy, hogy jókor voltam jó helyen. Sokat jelent a duplázás, de ennél sokkal fontosabb, hogy nyertünk.