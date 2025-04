Fontos a bizalom, na meg persze a közös, meccs előtti kávézások is

Nem szoktam nézni a góllövőlistát és azt sem, hogy éppen hogy állok, mert gyakran a többiek jóval több információt mondanak el nekem, mint amennyit én magam megtalálok – tért ki a gólvadászlistára a játékos. – Persze a kialakult helyzetet tekintve szeretnék ott maradni az élmezőnyben és tovább gyarapítani a góljaim számát. Nyilván már most is elégedett vagyok, de még legalább ötször szeretném bevenni az ellenfelek kapuját. Ami a csapatot illeti, számunkra most következnek a papíron erősebb ellenfelek, ahol minél több pontot szeretnénk begyűjteni és bebiztosítani a dobogós helyünket.