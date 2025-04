Második az első ellen, Balkány a Szakoly ellen - így várják a fordulót az edzők

Rangadó lesz Apagyon is, hiszen a második helyezett gárda a listavezető Kállósemjént látja vendégül. Jóllehet, tetemes a pontkülönbség a két csapat között, Németh Attiláéknak a fentebb említett üldözők miatt csipkedniük kell magukat. Máskülönben pedig kiderült, nem verhetetlen a Semjén sem, a hazaiaknál pedig adottak a támadó kvalitások, amelyekkel kihasználhatóak a hibák - már ha lesznek.

A tabella alapján a forduló utolsó mérkőzését elsőre nem mondanánk rangadónak, ám múltját tekintve mégis egyértelműen az. Egy Balkány–Szakoly összecsapás még osztálykülönbség esetén is a futballpályára vonzza a két település apraját-nagyját, bizonyára így lesz ez most is. A hazaiak mindössze a 12. helyen szerénykednek, de messze van a csúcsformától a bajnoki címvédő is, amely ugyan nyögvenyelősen az elmúlt héten végre nyerni tudott, ám dobogós álmokat már nemigen dédelgethet ebben a szezonban. Érdekesség egyébként, hogy a két csapat őszi randevújának végeredménye ritka, mint a fehér holló a vármegyei II. osztályban, a találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget. Nagy összegben nem fogadnánk újra erre a végkimenetelre.