Elmaradt az újbudai csoda

Az életben maradásért lépett pályára a MAFC otthonában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, amely két vereség után próbált meg bravúrt elérni. A második, nyíregyházi mérkőzés már jóval biztatóbb volt, mint az első, így a Continental Arénában látottakra kellett építeni idegenben is.

Nem jutott a legjobb négy közé a Blue Sharks.

Fotó: Hunbasket

Jól kezdett a Blue Sharks

Az egész párharcban remeklő Komma László kezdte meg a Hübner pontgyártását, gyorsan hozzátett egy ziccert Tarján Izsák, majd két közelit Tyreke Locure. Időnként kifejezetten jó volt Merim Mehmedovic csapatának a védekezése, miközben mindkét magasember ponterősen játszott, Tarján betörésből és a triplavonalon túlról is veszélyes volt és korán betalált kintről Nagy Simon, sőt Geröly Márton hármasával már nyolccal vezetett a Blue Sharks.

A második játékrész elején lassultak a támadások, így a hazaiak megkezdték a felzárkózást. Végső és Tarján megmozdulásai elodázták a fordítást, ám azt csak a tizenötödik percig lehetett késleltetni. Hét pontnál messzebb azonban nem jutott a MAFC, mert Locure és Tarján is megrázta magát, a félidő végén pedig Komma játszi könnyedséggel lépett el Pápai mellett és zsákolt nagyot.

Szép támadás végén Locure hármasával kezdődött a második félidő, majd Boljos Mateja is beköszönt kintről, de a MAFC is eredményes akciókat vezetett. A harmadik negyed derekán egyszerre került hullámvölgybe a két csapat, a holtpontról Nagy ziccere mozdította el a Nyíregyházát. Rendületlenül küzdött a szabolcsi egylet, amiből elöl is momentumok következtek, Tarján például labdaszerzés után zsákolt, amivel háromra csökkent a hátrány.

A záró etap aztán mínusz ötről indult, ám abból két és fél perc alatt tizenkettő lett a deficit. A lepattanókülönbség mellett egyre égetőbb probléma volt, hogy nem nagyon tudott büntetőket dobni a csapat, nem úgy az onnan több mint dupla annyit kísérletező hazaiak. Tarján távoli kettesét Nagy triplája követte, majd labdaszerzés után Locure ziccerével zárkózott tovább a gárda, sőt, a légiós még dobott egy büntetőt is, amivel két perccel a vége előtt már csak három pont volt közte. Az idő fogytával egyre inkább kapkodni kezdett a vendég gárda, ami pontatlansághoz vezetett, így elúszott az esély a fordításra.