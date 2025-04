Kezdődik a rájátszás, nehéz ellenfelet kapott a Nyíregyháza

A Hepp Kupában ezüstérmet szereztünk, a bajnokságban pedig bejutottunk a rájátszásba, amivel elértük a célunkat, ám mint minden csapat, természetesen arra törekszünk, hogy itt is kihozzuk magunkból a legjobbat – fogalmazott a Nyíregyháta vezetőedzője, Merim Mehmedovic. – Nem ideális, hogy a MAFC-cal kerültünk össze, ugyanakkor volt időnk felkészülni. Jó munkát végeztünk és fizikailag is rendben van a társaság. A hazai pálya előnye miatt esélyesebb a MAFC, ám mindent elkövetünk, hogy jó meccseket lássanak a nézők. Mindig öröm visszatérnem a Gabányiba, ahol sokat dolgoztam. Sok sikert kívánok mindkét csapatnak! Várjuk Budapesten is a szurkolóinkat!