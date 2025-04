Nem sokon múlott a bravúr

Fontos mérkőzéshez érkezett szombaton a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, ugyanis a negyeddöntő második meccsén már az volt a tét, hogy kiegyenlíti-e a MAFC elleni párharcot, vagy a fővárosiak egy lépésre kerülnek a továbbjutáshoz. Az Újbuda az első találkozón megmutatta az erejét.

Közel járt a bravúrhoz a Blue Sharks.

Fotó: Hunbasket

Jól kezdte a mérkőzést a Blue Sharks

Határozott játékkal kezdett a Blue Sharks. Jó védekezések után megvoltak a lehetőségek a rohanásra, így még rendezetlen védelem ellen szerezte a csapat az első kosarait. Komma László ezúttal is ponterősen indított, mellette Tyreke Locure is hamar megszerezte első kosarát. A vendégek is megtalálták a támadójátékukat, de szerencsére nem lassított a Nyíregyháza, Tarján Izsák és Komma is dobott egy-egy triplát. Rohamosan gyűltek a faultok, a MAFC pedig büntetőkkel zárkózott, ám Locure labdaszerzés után ziccerrel fejezte be az első negyedet, így négypontos szabolcsi előnnyel zárult az első tíz perc.

A második játékrész elején nagyot küzdött minden labdáért Merim Mehmedovic egylete. Nagy Simon hármasa és szép betörés után dobott ziccerét követően már tízzel ment a Blue Sharks, ám erre zsinórban érkezett hat vendégpont. A negyed derekához érve azonban megállt a támadójáték, a MAFC átvette az irányítást és fordított.

Locure kosarával kezdődött a második félidő. A felállt védekezés jól működött, mezőnyben azonban megvillant Polgárdy Ádám, csapattársai szinte csak büntetőből voltak veszélyesek. Talán a vendégek sem számítottak ilyen komoly ellenállásra, egyre feszültebbé is vált a meccs.

Polgárdy Ádám ötödik triplájával startolt a negyedik negyed, ám ezen az estén megtörhetetlennek tűnt a házigazda: dobott hármast Locure és Tarján is. A MAFC játékát leginkább Bordács ás Pápai remek lepattanózása, valamint Polgárdy kiváló támadójátéka jellemezte. Boljos Mateja hármasával kétpontos különbségről kezdődött az utolsó három perc, aztán sajnos több támadás is kihasználatlan maradt. Az utolsó perchez érve aztán Komma után Tarján is kipontozódott, így nem maradt igazi centere a vendéglátónak, így egy pimaszul fiatal, mindössze huszonegy éves átlagéletkorú ötössel kellett volna csodát tenni. Sikeres vendégbüntetőkkel és kényszerhelyzetben elkapkodott hazai támadásokkal alakult ki a hétpontos különbség az egylabdás meccsből.