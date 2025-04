Merim Mehmedovic: nagyon jól tudtuk, hogy milyen meccsre számíthatunk

Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks elvesztette a MAFC elleni párharc első mérkőzését a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának rájátszásában. A találkozót követően a két vezetőedző értékelte a látottakat.

Merim Mehmedovic igazítja el a Blue Sharks játékosait.

Fotó: Hunbasket

Nem bírt ellenfelével a Blue Sharks

Nagyon jól tudtuk, hogy milyen meccsre számíthatunk, tisztában voltunk vele, hogy a MAFC nagyon erős otthon – mondta a szövetség honlapján a Blue Sharks trénere, Merim Mehmedovic. – Láttuk, hogy miben kell fejlődnünk, kevés időnk van a következő találkozóig, de fel fogunk készülni. Szerintem izgalmas mérkőzést játszottunk, gratulálok mindkét csapatnak. A rájátszás megy tovább, várjuk a MAFC-ot Nyíregyházán, ahol mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy nyerjünk és ezzel meghosszabbítsuk a párharcot.

– Gratulálok a csapatnak a győzelemhez – folytatta a hazaiak trénere Lakits András. – Az eredményt elnézve megvalósult, amit szerettünk volna: egy magabiztos hazai siker. Úgy érzem, végig jobban játszottunk és kézben tartottuk a meccset. A harmadik negyedtől kicsit megváltozott a játék képe, amit nem tudok hova tenni, ami onnantól kezdve zajlott a pályán, az jobban hasonlított egy küzdősportra, mint a kosárlabdára, ennek meg is lett az eredménye, röpültek a fogak. Elképesztően tisztelem Lóránt Petit, hogy visszaállt, miután kiverték a fogát, és győzelemre vezette a csapatot nehéz helyzetben, nekem ő a valaha volt kedvenc játékosom, fantasztikus, hogy ilyen alázattal áll a játékhoz. Büszke vagyok a fiúkra, mert felvették a kesztyűt és újra kialakítottak egy nagyobb különbséget, de meg kell tanulnunk együtt élni egy másfajta játékkal is. 1-0 az eredmény, semmi több, a következő mérkőzés is 0-0-ról indul, szeretnénk nyerni Nyíregyházán is, de nagyon nehéz dolgunk lesz, inenntől kezdve már csak erre koncentrálunk.

A párharc második összecsapásán, szombaton 18.00 órakor dobják fel a labdát Nyíregyházán.