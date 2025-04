Merim Mehmedovic: megpróbáljuk megakadályozni, hogy lezáruljon a párharc

Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks elvesztette a MAFC elleni párharc második mérkőzését a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának rájátszásában. A találkozót követően a két vezetőedző értékelte a látottakat.

Merim Mehmedovic figyeli a Blue Sharks védekezését.

Érződik a Blue Sharks kulcsemberének a hiánya

Nem a legszerencsésebb, hogy a MAFC-cal találkozunk a negyeddöntőben, mert magasposztokon jó játékosai vannak – értékelt a szövetség honlapján a Nyíregyháza vezetőedzője, Merim Mehmedovic. – Mi gyors játékosokra és jó lepattanózásra alapozunk, ám ellenfelünk centerei képesek ezt megállítani. Jól megoldottuk a feladatunkat, de kevesen vagyunk. Nem szeretném állandóan ezt említeni, de Bonifert Bendegúz kulcsember, érződik a hiánya. Ennek ellenére jól szerepeltünk a kupában és itt is helytállunk. Kedden is harcolni fogunk, megpróbáljuk megakadályozni, hogy lezáruljon a párharc.

– Ehhez hasonló, nehéz mérkőzésre számítottam – folytatta az Újbuda mestere, Lakits András. – Otthon nagyon jól játszottunk, jól is mentek a dobások, ezúttal a hárompontosok most hiányoztak, valamint büntetőből is sokat hibáztunk. Majdnem húsz ponttal kevesebbet dobtunk, mint otthon, de szerencsére a védekezésünk ugyanolyan kemény maradt, így ha szűkebben is, de nyertünk.

A párharc harmadik mérkőzését kedden 19 órától játsszák.