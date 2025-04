Nem volt reális esély a győzelemre

Az elvárásoknak megfelelően magabiztosan jutott be a rájátszásba a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, amely az NB I/B Piros-csoportjának rájátszásában egy igencsak komoly ellenfelet kapott. Pályahátrányból egyébként sem Merim Mehmedovic egylete futott neki esélyesként a MAFC elleni párharcnak.

Nagy Simon vezérletével nagyot küzdött a Blue Sharks.

Forrás: MKOSZ

Nem állt össze a Blue Sharks védekezése

Idegesen kezdtek a csapatok, közel két perc után született meg az első kosár, ki más, mint a lényegében hazai pályán játszó Komma László távoli dobásából. Az ő hármasa megadta a lendületet támadásban, ám a fővárosiak is beindultak. Korán szembetűnő volt, hogy a palánkok alatt a házigazda az úr, rengeteg második esélye volt az Újbudának. Elöl továbbra is megvoltak a Blue Sharks momentumai, úgy mint Tyreke Locure faulttal együtt szerzett kettese, vagy Komma nagy zsákolása, de már az első negyed végén eldőlni látszott a mérkőzés.

Lóránt Péter mellett Polgárdy Ádám játszott kiválóan, a hazaiak irányítója, tizennégy perc után már 15 pontnál tartott. Tizennyolc pontos hátrányból kezdett bele a kapaszkodásba a Hübner, Geröly Márton a kispadról beszállva behintett két hármast, Végső Bálint pedig egészen ihletett formában kosárlabdázott. A saját nevelésű hátvéd villámgyorsan bedobott kilenc pontot, valamint két szép gólpasszt is kiosztott Kommának – kettejük vezetésével hét pontra csökkent a hátrány.

A fordulás után jól is jött ki az öltözőből a Nyíregyháza, Nagy Simon büntetői után Komma dobott egy ziccert, ám előbbi két másodpercen belül két személyi hibát kapott, ezzel már négynél tartott a 22. percben. Közben lassacskán megint elment a MAFC hússzal, innen rázta meg magát a Sharks, közel egálra hozva a lepattanózást. Az öröm azonban nem tartott túl sokáig, hiszen szinte azonnal jött Nagy második technikaija, így őt kizárták a játékvezetők.

A negyedik negyed elején több támadást is rontott dobással fejezett be a szabolcsi egylet, ezt kihasználva pedig, Lóránt vezetésével megint a MAFC alakított ki egy nagyobb különbséget. Komma és Végső továbbra is szenzációsan teljesített, ám a 35. percben jött az újabb csapás, ugyanis Locure is kipontozódott, ő is technikaival, így a hajrára már picit szétesett fejben a vendég gárda, de akkor már egyébként sem volt reális esély a győzelemre.