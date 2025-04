Eppel lába nem remegett meg, ezt mondta a gólszerző a Loki legyőzése után

– Előre eldöntöttem, hová fogom rúgni, de azért izgultam. Nem is a büntető miatt, hanem az azt megelőző percekben, hogy megadja-e a játékvezető. Utána viszont nyugodt voltam, tudtam, hová lövöm. Elképesztően boldog vagyok, még ha ez nem is látszik rajtam a fáradtság miatt. Nagyon örülök, mert nagyon fontos volt ez a győzelem, nehéz hónapok vannak mögöttünk, és a csapat, a tulajdonos úr, az itt dolgozók és az egész város megérdemli azt, hogy egy ilyen rangadón mi jöjjünk ki győztesen. A szezonban ez már a második volt ellenük, extrán fontos volt ez a szurkolóinknak, de azt hiszem látszott, hogy nekünk játékosoknak is