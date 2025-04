Kétszer villant a piros lap, elveszítette pályaelőnyét a Fatum Nyíregyháza

A bronzcsatában a Kaposvár elvette a Fatum Nyíregyháza pályaelőnyét, miután a somogyi lányok 3:1-re győztek a Continental Arénában. Pedig igencsak kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, de az első két szett végjátékában a vendégeknek volt hidegebb a feje, s mindkét játszma a nyíregyházi nevelésű, de most a KNRC-ben vitézkedő Szerényi Gréta blokkjával zárult.

A Fatum Nyíregyháza trénere nélkül fejezte be a mérkőzést

Fotó: Fatum-Nyíregyháza/Kohut Árpád

A harmadikban meccslabdája is volt a Kaposvárnak, de ezt meg Pintér Andrea remeklésével fordította a maga javára a házigazda. A negyedik felvonás elején öt ponttal is elhúztak a nyírségiek, 16:16-nál azonban egyenlő lett az állás és ekkor jött a fordulópont: Jámbor Tamás játékvezető szabálytalannak ítélte meg a Fatum lengyel feladójának labdaérintését, majd miután Weronika Zaborowska és Adrian Chylinski vezetőedző vehemensen reklamált, még egy piros lapot is felmutatott a csapatnak, ami ráadásul egy plusz pont az ellenfélnek. Az ítéletet a lengyel szakember látványosan megtapsolta, ezért egyben sárga/piros lapot is kapott, azaz el kellett hagynia a kispadot. Ezt követően pedig gyakorlatilag már csak egy csapat volt a pályán, így a Kaposvár lezárta a találkozót.