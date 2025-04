A Fatum Nyíregyháza életben tartotta reményét

Jól kezdett a Fatum Nyíregyháza

Ennek megfelelően nagy csata alakult ki az első szettben. Sokáig fej fej mellet haladtak a csapatok, a játékrész felénél aztán megrázta magát Pezelj és hárommal meglépett a Kaposvár. Nem hagyta azonban annyiban a Fatum, egyenlített, majd meg is fordította az állást. Aztán Pintér Andrea jóvoltából szettlabdához jutottak a hazaiak. Az elsőt hárították, a másodikat aztán Antivero beütötte. Tovább élt tehát a Fatum reménye.

A folytatásban elkapta a fonalat a Nyíregyháza, remekül nyitottak és sáncoltak. Folyamatosan növelték előnyüket, a felvonás felénél már kilenc is volt az előnyük, Vincent Lacombe időkéréssel próbálta megtörni a Fatum lendületét. Ez azonban nem sikerült, a hazaiak magabiztosan húzta be ezt a játszmát is.

Skoric parádézott

A harmadik felvonás kísértetiesen hasonlított az előzőhöz, csak fordított szereposztásban. A játékrész feléig együtt haladtak a csapatok, aztán összeállt a vendégek sánca és mint egy falról, jöttek vissza a labdák a hazaiak térfelére. Szépített a Kaposvár.

A negyedik játszmában az eddig is remekül játszó Marija Skoric ellenállhatatlan volt, bármelyik pozícióban is volt pontot ütött, ha kellett ászt nyitott. Az egyre hitehagyottabban játszó kaposváriak tehetetlenül nézték a szerb szélső ütő szárnyalását. A mérkőzést Kump Alíz zárta le.