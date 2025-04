Gólpasszal debütált az elképesztő összegért klubot váltó petneházai spíler

Ahogyan arról már beszámoltunk, az Amerikai Egyesült Államokon belül váltott klubot a petneházai származású Nyírsuli nevelés, Gazdag Dániel. A magyar kiválóság a Philadelphia Union gárdájától szerződött a bajnoki címvédő, Columbus Crew-hoz.

Remek játékkal mutatkozott be Gazdag Dániel (8).

Forrás: Columbus Crew

Elképesztő összegért váltott klubot Gazdag

A magyar játékosnak eredetileg a szezon végén járt volna le a kontraktusa, ám a klubnál úgy határoztak, hogy a hosszabbítás helyett megpróbálják pénzzé tenni a csapat gólrekorderét, aki az aktuális szezonban eleddig hat mérkőzésen két gólt és két gólpasszt jegyzett. Az ohiói egylet bejelentése szerint a szerződés az idei szezonra szól, és egy évvel meghosszabbítható, azaz opciós joggal rendelkezik.

A Philadelphia Inquirer című napilaplap újságírója nem sokkal később a pontos összeget is közzé tette, melynek értelmében Gazdagért 4 millió dollárt, azaz mintegy 1,4 milliárd forintot fizetett, ami bizonyos, teljesítmény alapú kitételek esetén még további ötszázezer dollárral nőhet. Nem mellékesen ez a harmadik legnagyobb ilyen jellegű átigazolási összeg a liga történetépben.

Pörögnek az események Gazdag életében, hiszen közép-európai idő szerint vasárnap hajnalban már be is mutatkozott új csapatában. A magyar válogatott játékos a szünetben, 1–1-es állásnál állt be. A győztes gól előtt tőle indult az akció, amelynek végén Diego Rossi bombázott a jobb alsóba, beállítva az 1-2-es végeredményt. Amerikában ez is gólpassznak számít, csakúgy, mint jégkorongban.