Élete legnagyobb hibáját követte el másfél éve, ebből kellett felállnia a Mándok góllövőjének

A Mándok 38 pontjával a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály negyedik helyén áll 21 fordulót követően és reális esélye van arra, hogy a szezon végén akár a második helyet is megszerezze. A csapat 48 lőtt góljából 22-t Gyüre Tamás vállalt magára. A korábban a DVSC-ben és Kisvárdán pallérozódó támadó története finoman szólva nem szokványos. Másfél éve még az életéért küzdöttek az orvosok egy olyan közúti baleset után, amelyben az autóban utazó egyik barátja életét vesztette. A gépjárművet maga a focista vezette.

Gyüre Tamás (10) újra önbizalommal telve futballozik

Fotó: Archív / Sipeki Péter

2023. november 3., péntek. Éles fordulat állt be egy ötfős társaság önfeledt éjszakáján Döge közelében. A fiatalok az esti fényeslitkei szórakozás után autóba ültek, hogy Kisvárdán folytassák a bulizást, ám már nem értek be a városba. Útközben a sofőr nagy sebességnél elvesztette uralmát autója felett, ami többször átpördülve, több kisebb fát és menetoszlopot kidöntve végül egy nagy fába csapódott. Az utastérben mindenki sérült, a legsúlyosabban a hátul középen ülő fiatalember, akit a helyszínen sikeresen újraélesztettek de másnap belehalt sérüléseibe. Az autóban két labdarúgó is utazott, a Fényeslitke játékosa, Miskolczi Ádám és a Mándok csatára, Gyüre Tamás is kórházba került, utóbbit lélegeztetőgépen tartották életbe. Ő vezette az autót.

Gyüre Tamás tudja, ezzel együtt kell élnie

– Ezt a történetet nem lehet elfelejteni, így kibújni sem akarok ez alól, soha nem is akartam

– kezdte kendőzetlen őszintéséggel Gyüre Tamás portálunk megkeresésére.

– Életem legnagyobb hibáját követtem el, ennél nagyobb tanulópénz nem létezik, egy elképesztő pofon. Minden téren nehéz volt az azt követő időszak, mentális értelemben különösképpen. Ebből teljesen kimászni nem lehet, de rengeteget beszélgettem szakemberrel, családtagokkal, barátokkal, ami segítséget jelentett. Gyüre Tamást a vármegye egyik legtehetségesebb labdarúgójaként tartották és tartják számon mai napig. A baleset után azonban napokig az ő életéért is küzdöttek, azt mondták, ha túl is éli, le kell mondani a fociról. Végül ez nem így lett, 2024 áprilisában elkezdte a külön edzéseket.

– A baleset következtében többek között a csípőm és a kulcscsontom is eltört, a combomban pedig elsorvadt az izom. Valójában túl hamar kezdtem el újra edzeni, mindenki próbált lebeszélni róla, de hittem benne, hogy vissza tudok térni a pályára. Olyan állapotban már soha nem leszek, mint a baleset előtt, hiszen a csípőm nem tudott teljesen visszaépülni, a korábbi énemnek a 70 %-án tudok teljesíteni, de ezért is csak hálás lehetek.

Tevékeny részese a Mándok jó teljesítményének

Nos, kérdezhetnénk, mit nyújtana egy 100 százalékos Gyüre Tamás? A még mindig csak 23 éves támadó ugyanis 22 gólt rámolt már be az ellenfelek kapujába, tehát tevékeny részese a Mándok jó teljesítményének, hétvégi mesterhármasának köszönhetően pedig reális esélye van a gólkirályi címre.

– A bajnokság első részében nem volt önbizalmam, a baleset utóhatásaként egyszerűen nem tudtam, mit kezdjek a labdával. Kétségkívül újra jól megy mostanság, újra élvezem a játékot, de ebben hatalmas segítségemre vannak a csapattársak, akik nagyot melóznak, hogy nekem csak a támadással, a góllövéssel kelljen foglalkozni, nem mellesleg pedig jobbnál jobb labdákat kapok tőlük. Ha esetleg sikerülne a gólkirályi cím a szezon végén, az ugyanannyira az ő érdemük is

– fogalmazott Gyüre, aki a csapat teljesítményéről is véleményt formált.

– Kocsis János edző ugyan távozott tőlünk télen, de az általa kikövezett úton megyünk tovább, szóval az irány ugyanaz maradt. Nem lehetünk maradéktalanul elégedettek, mert fontos pontokat vesztettünk. A Gergelyiugornya és a Nyírmeggyes ellen sem tudtunk nyerni azok után, hogy vezettünk, szóval jobban kell koncentráljunk a hátralévő meccseken, ha ez sikerül, ott lehetünk a dobogón.