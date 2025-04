Az Apagy nyerte a rangadót, a Herkules meglepetést okozott

Az elmúlt hétvégén mindössze öt mérkőzést rendeztek a Vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoportjában, miután a Balkány halasztást kért és kapott a Kállósemjén elleni bajnokijára. A játéknap meglepetését a Herkules szolgáltatta, a Szakoly rossz sorozata pedig megszakadt. Íme a 19. forduló visszatekintője. A fordu

A sárga mezes Herkules FC Nagykálló négyet lőtt a Tiszavasvárinak

Fotó: Sipeki Péter

Három méretes zakót kapott a legutóbbi három hétvégén a bajnoki címvédő Szakoly, amely időközben edzőváltáson is átesett. A csapatot irányító Kovács Ádám számára a legfontosabb feladat az volt, hogy újra önbizalmat kölcsönözzön a keretnek. A csapat nagy mezőnyfölényben játszott a Levelek ellen, ám csak az első félidő végén tudta megszerezni a vezetést. A szünet után a meccslabdák kimaradtak, a vendég gárda pedig a semmiből kiegyenlített, úgy tűnt, marad nem kászálódik ki a gödörből a Szakoly, ám a 94. percben Módis Dávid kilőtte a hosszú alsót, így otthon tartotta a három pontot a csapat.

Sokkal egyoldalúbb mérkőzést hozott - legalábbis, ha csak a végeredményből indulunk ki - a Filo SE-Encsencs mérkőzés. A hazai titánok három gólos előnyre tettek szert az első félidőben és ugyan büntetőből közelebb jött az idén még nyeretlen vendég alakulat, a végén újabb két gólt még berámoltak a nyíregyháziak. Érdekesség azonban, hogy a mérkőzés után hazai oldalon Balogh Zoltán elégedetlenségének, Bíró Zsolt pedig elégedettségének adott hangot.

Nem tudott még meccset nyerni a naptári évben a Tiszalök, ám ellenfele, a Kálmánháza is csak egyszer diadalmaskodott. Az alsóházi rangadó küzdelmes és gól nélküli első félidőt hozott, majd a másodikban a sereghajtó vendégek szerezték meg a vezetést. A tiszalökiek azonban nem adták fel, sőt. 17 perc leforgása alatt három gólt szereztek, így végre megtört nyeretlenségi sorozatuk és felléptek a tabella 9. helyére.

Győzelembe vezette a szurkolótábor a Herkulest

A hazai pályán mindig nagyon veszélyes Herkules Nagykálló a második helyre pályázó Tiszavasvárit fogadta. Be is kezdett Herczku József együttese, 13 perc elteltével már két gólos volt a hazai előny, ám még a szünet előtt egalizáltak a vendégek. Ez a nap azonban nem a vasváriaké volt, jobb napot fogott ki a Herkules és a hajrában kétszer is betaláltak újra, így megérdemelten aratták a forduló meglepetését.