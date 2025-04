Feliz Páscoa: így húsvétol Nyíregyházán a Stúdió brazil származású futsalosa, Rafinha

Rafael Henrique de Silva, avagy Rafinha immáron kilenc éve futsalozik Magyarországon, egy jó ideje már kettős állampolgár, sőt a válogatottnak is a tagja. Húsvét első napján kíváncsiak voltunk rá, hogy miképp tölti az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza brazil-magyar sportolója az ünnepet, és hogy miben mások az ottani szokások?

Eltérőek a húsvéti hagyományok Brazíliában

Fotó: WikiCommons

Nem különbözik a húsvét vallási háttere

Keresztény ország lévén a húsvét vallási háttere Brazíliában sem különbözik a Magyarországon ismertektől. Ahogy a Biblia is írja, Jézus Krisztus pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. A pénteki nap, a Sexta-Feira da Paixão, Jézus Krisztus halálának megemlékezése, ezzel a nappal kezdődik a húsvét ünnepe, a Feridado da Páscoa, ami nemzeti ünnepnek számít Brazíliában is.

A nagyszombat, tehát a Sábado de Aleluia a nagyhét utolsó napja. Ezen a napon a Malhação de Judas hagyományáé a főszerep. Ekkor egy ember alakú bábut öltöztetnek be Júdásnak, akit egész nap náspángolnak, majd általában délben felgyújtanak.

Brazíliában az egyik legpopulárisabb és legtradicionálisabb katolikus ünnep a húsvét – mondta el a szon.hu megkeresésére Rafinha. – Szerdától péntekig tart a böjt, ekkor nem eszünk semmilyen vörös húst. Szombaton van a Malhação de Judas, vasárnap délelőtt pedig elmegyünk a templomba, amit egy családi ebéd követ, ahol összegyűlik a rokonság apraja-nagyja. Magyarországgal ellentétben Brazíliában a csokoládétojás a húsvét szimbóluma, melyekkel megajándékozzuk egymást.

Rafinha a Stúdió egyik legjobbja

Forrás: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

Húsvét vasárnapja a Domingo de Páscoa. Míg nálunk a hétfő is ünnepnek számít, addig Brazíliában ez nem így van. A keresztény liturgián kívül sok egyéb szokás is társult a húsvéthoz. Vasárnap, ahogyan azt már Rafinha is említette, húsvéti csokitojásokat adnak a családtagoknak, barátaiknak „Feliz Páscoa” jókívánsággal.