Megszakadt a győzelmi sorozat

A kiesés elől menekülő Gyirmót otthonában lépett pályára a másodosztály éllovasa, a Kisvárda Master Good. A labdarúgó NB II. 25. fordulójában érthető módon szerette volna tovább növelni a győzelmei számát a rétközi egylet, amely sorozatban nyolc sikerrel a háta mögött érkezett Győrbe.

Egy pontot ért a Kisvárda számára Bernardo Matic (4) fejese.

Forrás: kisvardafc.hu

Hamar fölénybe került a Kisvárda Master Good

Hamar magához ragadta a kontrollt a Várda, ami egy tizenegyesben csúcsosodott ki, ám Soltész Dominik büntetőjét Rusák Edvárd megfogta. Alig telt el negyedóra, amikor mindkét csapat cserélni kényszerült, Hudák Dávid és Jasmin Mesanovic fejelt össze, egyikük sem tudta folytatni a játékot. A huszonhatodik percben aztán ismét változott a helyzet: Ridwan Popoola az első után hat perccel megkapta a második sárga lapját is, így emberhátrányba került Révész Attila gárdája. Bátrabbá vált a Gyirmót, de védelmi megingások is kellettek ahhoz, hogy olykor helyzetbe kerüljenek a játékosai. Az első félidő végén Popovics Ilija előbb még védett egy nagyot, de a várdai nevelés, Olekszandr Piscsur az őszi kisvárdai meccs után most is betalált. Az első félidő négyperces hosszabbításban ismét jött a csodafegyver, a szöglet, amiből Bernardo Matic fejelt a hazaiak kapujába, így döntetlennel mehettek a nagyszünetre a felek.

Egyik csapat sem kockáztatott túl sokat

A második játékrész elején visszább vettek a csapatok, hiszen hiába szeretett volna nyerni a Kisvárda, az emberhátrány azért komoly hátráltató tényezőként hatott, míg a Gyirmótnak jó volt az iksz is. A házigazda egy-egy megugrásból veszélyeztetett, illetve Popovics hárította a beívelt labdákat. Volt egy oda-vissza kontratámadás, amelyekből gól születhetett volna, a kisvárdai esélyből Szőr Levente lőtt kapura, de nem ment eléggé sarokra a labda. Aztán Körmendi Kevin kemény, egyből piros lapot érő belépője után felsejlett, hogy kettős emberhátrányban fejezi be a meccset a Várda, de a tumultusban a gyirmóti létszám is megfogyatkozott, így maradt a szimpla hátrány. Az utolsó támadásból Molnár Gábor ugrott meg, beadásából Szőr belefejelt a labdába, így az nem lett jó Pap Zsoltnak. Maradt a döntetlen, a győzelmi sorozat megszakadt, a veretlenségi viszont tizenkettőre nyúlt, míg a Gyirmót nem tudta lezárni negatív szériáját.

Nagyon gyenge mérkőzés volt – értékelt Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője. – Amíg egyenlő létszámmal voltunk, a hazaiak egyáltalán nem akartak támadni, csak idő kérdése volt, mikor szerzünk gólt. Meg is volt rá az esélyünk a tizenegyessel, amit kihagytunk, de nem izgultunk, mert láttuk, hogy türelemjáték előtt állunk. Belülről nem volt olyan hangulata a mérkőzésnek, mint amilyenné vált, a játékvezető nem fogott ki jó napot. Elfogadható az, hogy a veretlenségi sorozatunk folytatódott, de igazságos döntetlen született.