Húsvétvasárnapra is jut egy vármegyei rangadó – edzői nyilatkozatokkal

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 25. forduló

Kisvárda II (6.)-Mátészalka (16.)

Törtei Tamás, a Kisvárda II edzője: – A sorsolás szeszélye folytán egymás után játszunk vármegyei riválisainkkal. A Sényő ellen már nyertünk, most a Mátészalka következik, majd a Nyíregyháza II vendégei leszünk. Nem titok ezt a „minibajnokságot” kilenc ponttal szeretnénk zárni. A helyezések azt mutatják, hogy mi vagyunk a Szalka elleni mérkőzés esélyesei, ezt azonban a pályán is bizonyítanunk kell. Akkor lehet esélyünk, ha sok labdát szerzünk, és a párharcokat is mi nyerjük, valamint az előre játékban pontosak és határozottak leszünk. Nem számítok könnyű mérkőzésre, hiszen a Mátészalka számára hétről hétre fogynak a lehetőségek, ezúttal is az utolsó szalmaszálak egyikbe kapaszkodva fognak küzdeni.

Sánta Tibor, a Mátészalka edzője: – Ha pariban akarunk lenni a Kisvárda II-vel, akkor sokkal jobb játékra lesz szükségünk, mint amit a a „kis” Loki ellen mutattunk. A heti edzésmunkával elégedett vagyok, biztos vagyok benne, hogy a csapat mindent megtesz majd a pályán, hogy pontot, esetleg pontokat szerezzünk.

DVSC II (9.)-Nyíregyháza II (7.)

Török László, a Nyíregyháza II edzője: – Kicsit felforgatott héten vagyunk túl, betegségek hátráltatták a munkánkat, remélem, hogy vasárnapra kiegyenesedünk. Soha nem teszünk terhet a játékosok vállára, bízom benne, hogy felszabadult játékkal folytatjuk eredményes szereplésünket.

Eger (10.)–Sényő FC Selyem-Ber (15.)

Kapacina Valer, a Sényő edzője: – Ez lesz utolsó esélyünk egyike. Ki-ki mérkőzésre számítok a jó erőkből álló Eger ellen, amelyen a három pont megszerzése a célunk.