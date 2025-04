Nagy hátrányból fordítva nyújtotta tovább győzelmi szériáját a Kisvárda

A hajrában megfordították

Révész Attila nagyon nem lehetett elégedett az addig látottakkal, hiszen a nagyot hibázó Stefant még az első félidőben lekapta a pályáról, a szünetben két helyen változtatott, a második félidőből alig telt el negyedóra, amikor Popoola helyett Szőr Levente állt be. Jól védekezett BVSC, elöl pedig elsősorban Pekár szögleteiből jelentettek veszélyt a Kisvárda kapujára, Babós kísérleténél a kapufa segített. Hiába támadott a Kisvárda, a hőn áhított egyenlítés nem jött össze. Ahogy haladtunk előre az időben a vendégek látványosan húzták az időt, nekik tökéletesen megfelelt ez az eredmény. Az utolsó tíz percre fordulva nagyobb sebességi fokozatban kapcsolt a Kisvárda, amelynek meg is lett az eredménye. A 83. percben Soltész Dominik bal oldali szögletét Matic hét méterről a bal sarokba fejelte. Nem elégedett meg azonban ezzel a Kisvárda, tovább hajtott a győzelemért, amelyet a hosszabbításban meg is szerzett. Soltész Dominik bal oldali szabadrúgását Molnár Gábor 12 méterről úgy lőtte a hálóba, hogy a labda egy vendégjátékoson még megpattant.