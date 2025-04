Ez a védekezés diadala volt – így győzte le a Kisvárda a Békéscsabát

Nehezen indult, aztán szép lett a vége. A Kisvárda Master Good SE szombaton legyőzte a Békéscsabát a kézilabda K&H női Liga 22. fordulójában (23–19). A találkozó előtt a rétköziek vezetőedzője, Józsa Krisztián vezetőedző arra hívta fel a figyelmet, hogy a találkozó kulcsa az lehet, hogy miként tudják semlegesíteni viharsarkiak jó egy az egyező játékosai. Erre számítottak és erre is készültek, az első félidőben mégsem sikerült megvalósítani elképzeléseiket.

A Kisvárda Master Good SE a második félidőben fordított fotó: Bozsó Katalin



– Hiányoztak a megállító szabálytalanságaink, puhák voltunk, nem léptünk ki időben, beengedtük őket a két ember közötti területekre és ezekből lőtték a könnyű ziccereket – kezdte értékelését a szakember, aki a támadójátékukkal kapcsolatban is kritikát fogalmazott meg. – Nem tudtuk megnyerni azokat az előnyöket, amelyek folytatásból eredményesek tudtunk volna lenni. Középen erőlködtünk, nem szélesítettük ki a játékunkat, kevés labda került le szélre.

Kisvárda Master Good SE: a második félidőben fordult a kocka

A második félidőben aztán teljesen más arcát mutatta a Kisvárda, ellenfelüknek mindössze hat gól engedélyeztek.

– A védekezésünk minősége javult óriásit, eredményesen tördeltük a játékukat, amelybe el is fáradtak. Nem volt olyan dinamikája a támadásaiknak, védekezésben is lassabbak lettek, így ki tudtuk szélesíteni a játékunkat. Amíg az első félidőben tizenöt megállító szabálytalanságunk volt, addig a másodikban csak Erin Novaknak volt ennyi. Ehhez társult még Leskóczi Boglárka parádés teljesítménye a kapuban. Nagyon jól szállt be Roszoha Ljubov, aki eredményesen bontotta meg a falukat és szoros állásnál mindhárom helyzetét gólra is váltotta – zárta Józsa Krisztián.