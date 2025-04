Kisvárda Master Good SE: újabb két pont a zsebben (fotókkal)

Összeállt a védelmük

Fordulás után összeállt a Kisvárda védekezése, nem találták a rést a vendégek, így a játékrész első tizenegy percében nem is találtak a kapuba. Továbbra is akadozott a támadójáték, de nagyon küzdött a Kisvárda, Bucsi Lili hetesével egyenlítettek is. Majd Roszoha Ljubov szép betörésből talált be, újra Kisvárda vezetést mutatott az eredményjelző. Ehhez hathatós segítséget nyújtott a kapuban fantasztikus bravúrokat bemutató Leskóczi Boglárka. A félidőben a tizennyolcadik percben még mindig csak egy gólnál tartott a Békéscsaba, Herbert Gábor kikért a utolsó idejét. Továbbra is kőkeményen védekezett a Kisvárda, Leskóczi Boglárka teljesítményre pedig lassan elfogytak a jelzők. Tartotta előnyét a hazai csapat, az utolsó öt percre fordulva Bucsi Lili higgadtan értékesítette ötödik hetesét is, ezzel néggyel vezetett a Kisvárda. A végén még Roszoha Ljubov dobott egy varázslatos gólt. Aztán jöhetett az ünneplés, a szép játék elmaradt, de a küzdés, az akarat meghozta a sikert.