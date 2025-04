Bravúros döntetlen játszott a Kisvárda

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Az első félidő támadásban és védekezésben is rendben volt, emellett a kapusteljesítmény is sokat segített. A második félidőre elfogyott a csapat. Több volt a koncentrációs hiba, védekezésben nem voltunk elég élesek, és támadásban is becsúsztak technikai hibák.

Józsa Krisztián: – Jó meccset játszottunk. Az első félidőben nem találtuk az egy az egyeket, pontatlanok voltunk. Óriási erőt mutattunk azzal, hogy mínusz ötről fel tudtunk állni. Igazságos döntetlen született. Nem sok csapat szerez három pontot az Óvár ellen, elégedettek vagyunk.