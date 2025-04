"Értékes pontot szereztünk" – így értékelt a Kisvárda edzője

– Az első félidőben lassúak voltunk, nem voltunk elég dinamikusak. Tudtuk, hogy kevesen vannak, ezért azt beszéltük meg, hogy a lehető legtöbb futásra próbáljuk kényszeríteni őket, de a lerohanásainkat ekkor még nem tudtuk a megfelelő tempóban vinni – kezdte értékelését Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, aki azt is elmondta, hogy elől sokszor kényszerültek felállt fal elleni támadásokra, amelyekben nem tudták megnyerni azokat az előnyöket, amelyek folytatásából eredményesek lehettek volna. – Szélsőinket sem tudtuk megjátszani és ziccereket is hibáztunk, ennek köszönhető a félidő végére összeszedett ötgólos hátrányt – tette még hozzá.

A Kisvárda szünet után nyolc perc alatt ledolgozta hátrányát és a vezetést is átvette.