Elképesztő statisztika! Már 14 gólpassznál jár tavasszal a Kisvárda szélsője, mégsem elégedett magával

– Sajnos már nem először és nem is másodszor fordul elő, hogy saját dolgunkat nehezítjük meg és a legvégére marad a döntés. Az első félidőben teljesen rendben mentek a dolgok, kontroll alatt tartottuk a játékot, viszonylag gyorsan és könnyen betaláltunk háromszor. Egyet ugyan kaptunk is egy hiba után, de nem utalt semmi a második félidőben történtekre. Aztán valóban volt némi zavar a csapatban, meg is kaptuk teljesen megérdemelten azt a két gólt, de szerencsére újra helyén volt a szívünk és az eszünk a lefújás előtt.