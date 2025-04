A Kisvárda II. nyerte a vármegyei derbit, simán kikapott a Mátészalka

Törtei Tamás, a Kisvárda II. edzője: – Nem számítottunk könnyű mérkőzésre, nagyon nehéz is volt. Egyrészt azért is mert magunknak nehezítettük meg. Úgy készültünk a héten, hogy az utolsó húsz percben meg lehet nyerni a mérkőzést, ez most így is történt. Óriási gratuláció a srácoknak, rengeteget dolgoztak ezért a győzelemért, akár még nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna.