A gyilkos kór a szabolcsi sportéletet sem kímélte

Rohamosan terjedt a koronavírus

A fertőzés rohamosan terjedt, Magyarországra is begyűrűzött és fenekestől fordította fel az addigi életünket, természetesen a sportra is hatással volt. Hazánkban viszont még a március is zavartalanul kezdődött, a csapatok a megszokott módon és ritmusban készültek a soron következő bajnoki fordulóra. Sőt a hónap első napjaiban még nemzetközi sporteseményt is rendeztek Magyarországon: a magyar férfi teniszválogatott a debreceni Főnix Csarnokban csapott össze Belgiummal. Ahogy azonban egyre több lett a fertőzött, egyre több egyesület próbálta elejét venni a fertőzés terjedésének.

Például a Kisvárda Master Good labdarúgócsapatánál óvintézkedéseket vezettek be. Tilos volt a kézfogás, míg az egyéni utazásokat engedélyeztetni kellett.