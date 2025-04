Így pusztítottak a csalódott debreceni szurkolók a nyíregyházi stadionban!

– Korábban is rendeztünk már nagyobb rangadókat, ilyen mértékű rongálás még egyiknél sem volt. Egyből a mérkőzések után meg szoktuk nézni, hogy a vendégszektor milyen állapotban van. Ahogy a videón is látható, az illemhelyiség teljesen, illetve a lelátón is több szék meg lett rongálva, több százezres kár van az biztos. Jelenleg is zajlik a kárfelmérés, utána szeretnénk panaszt tenni a Debrecennél – mondta Dankó Gergő.