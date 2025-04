Miló nagymester tanítványai Fóton remekeltek

Szombaton Fóton rendezték meg a 2025. évi HKF Kungfu/Wushu Országos Bajnokság elő fordulóját, a versenyen részt vettek a Tai Qi SE versenyzői is. Miló nagymester tanítványai a hagyományokhoz hűen, most is eredményesek voltak. Itt is bejött, a kungfu hagyomány, hogy családok edzenek, versenyeznek együtt. Szécsi Nándor Pál belső erős puszta kezes forma gyakorlat bajnok. Édesanyja Dr. Kupai Márta senior nő belső erős formában második lett, tradicionális külső erős rövid fegyverben a senior nők között bronzérmet szerzett. Rimaszombati András felnőtt férfi belső erős pusztakezes forma gyakorlatban, valamint light contact küzdelemben egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott. Édesapja, Rimaszombati András senior belső erős forma gyakorlatban ugyancsak a harmadik lett. Ignáth Bogi light contact küzdelemben az aranyéremért vívott, a mérkőzést döntő fölénnyel nyerte, így országos bajnok lett. Belső erős puszta kezes forma gyakorlatban pedig ezüstérmet nyert.

Miló nagymester és tanítványai

Fotó: magánarchívum