Mintha vadállatok tomboltak volna a Nagykálló öltözőjében – fotókon, videón az óriási pusztítás

Kora reggel értesítettek, hogy betörést követtek el a Nagykállói Sportpályán – írta a közösségi média oldalán Herczku Tamás, a Herkules FC csapatvezetője. – Megérkezésünkkor leírhatatlan látvány fogadott minket. Óriási károkat okoztak a városnak, és a két labdarúgó egyesületnek, a Herkules FC Nagykállónak és a Nagykállói VSE-nek. Gyakorlatilag szétvertek mindent. Ajtókat, ablakokat tettek tönkre, letörték a vízcsövet, melyből órákon keresztül ömlött a víz. Az ajtót tokostól szakították ki a helyéről. Asztalokat, székeket törtek össze, és jelentős károkat okoztak az ott tárolt sportfelszerelésekben is. Leírhatatlan fájdalmat okozva ezzel nekünk. A károk első ránézésre bizony milliós nagyságrendűek. Hihetetlen, hogy képesek emberek ilyet mocskosságra. Az elkövetőket elfogták és már a rendőrség vendégszeretetét élvezik. Rengeteg időnkbe és erőfeszítésünkbe fog kerülni, hogy visszaállítsuk az eredeti állapotokat. De sokáig nem bánkódhatunk, mert dolgoznunk kell tovább, edzések és bajnoki mérkőzések következnek. A csapataink felkészítése mellett most extra munkát is bele kell tennünk, hogy az épületet rendbe tegyük és alkalmas legyen ezen események lebonyolítására.