Félelem nélkül! Így készül a Szpari két kulcsembere a keleti rangadóra – videóval!

Nyíregyházán rendezik az NB I. 29. fordulójának nyitómérkőzését. Nem is akármilyen rangadótól lesz hangos a Városi Stadion és környéke péntek este. A Nyíregyháza Spartacus FC ősi keleti riválisát, a Debreceni VSC-t fogadja. Hatalmas az érdeklődés a találkozó iránt, a szezonban immár ötödször telt házas lelátók előtt játszhatnak a Szpari játékosai. A Loki elleni párharcnak mindig, minden körülmények között külön pikantériája van, a két csapatot pedig most mindössze két pont választja el egymástól, a végeredmény így könnyen előfordulhat, az élvonalbeli tagságról is dönthet. Ezzel a Nyíregyháza Spartacus labdarúgói is tisztában vannak.

Beke Péter a Diósgyőr ellen betalált, most szeretné, ha a DVSC ellen is három pontot hozna gólja a Nyíregyháza Spartacus FC-nek

Fotó: boon.hu / Vajda János

– Hazai pályán sikerült legutóbb megvernünk a Debrecent, majd idegenben kikaptunk. Most jön egy döntő harmadik mérkőzés, mely tényleg döntő lesz. Mindkét gárdának nagy szüksége van a három pontra, de annyiban jobb helyzetben vagyunk, hogy hazai közönség előtt játszhatunk – mondta a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán Nagy Dominik, a csapat kapitánya.

Szeretnének ünnepelni

– Nagyon fegyelmezett védekezésre lesz szükség, és nem szabad egyénileg hibázni. Mindenkinek a tudása legjavát kell adni, és nagyon jó hangulatú mérkőzésre számítok. Bízok abban, hogy a mérkőzés után együtt ünnepelhetünk szurkolóinkkal

– tette hozzá a 29 éves támadó-középpályás.

Beke Péter a Diósgyőr elleni idegenbeli bajnokin már átélte, milyen betalálni egy keleti rangadón. Természetesen a Debreceni VSC ellen szeretné ezt megismételni.

– Amikor ilyen nehezebb időszak van, akkor szívesen gondolok vissza a DVTK ellen lőtt gólomra, de ez már a múlt, most egy újabb fontos feladat következik. Az NB-I-ben minden mérkőzés teljesen más, nem lehet kiindulni az előző találkozóból. Van hogy egy gárda öt góllal kikap, majd a következő héten ő rúg ötöt. Nem félünk a Debrecentől, ez egy derbi, tudjuk, hogy milyen fontos ez a városnak, a klubnak, a szurkolóknak, azon vagyunk, hogy nyerjünk pénteken – fogalmazott Beke Péter.

Öt hiányzó a Nyíregyháza Spartacus FC-nél

Szabó István vezetőedző továbbra sem számíthat a Géresi Krisztián-Kovácsréti Márk-Szlobodan Babics trióra, de húzódás, illetve térdszalagproblémák miatt nem bevethető Tamás Olivér és Nika Kvekveskiri sem.