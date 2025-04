Nyíregyháza–Debrecen: Nem mindennapi látványossággal készülnek a hazai ultrák

Már csak egyet kell aludni az újabb keleti rangadóig, holnap este a Nyíregyháza Spartacus FC hazai pályán fogadja a Debreceni VSC-t. A mérkőzés jelentősége most a két klub közötti ősi rivalizáláson is túlmutat, hiszen a végkimenetel nagy hatással lehet a bennmaradás és kiesés kérdéskörére. Emlékezhetünk rá, ősszel az újonnan épült Városi Stadion második mérkőzésén micsoda légkört teremtett a Szpari tábor a Loki ellen. Most is hasonlóra számíthatunk, sőt...

A Mastiffs 1995 Nyíregyháza látványos koreográfiával készül a Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC mérkőzésre

Együtt, egységesen a Nyíregyháza Spartacus FC-ért

A Mastiffs 1995 Nyíregyháza közösségi oldalán a fentebb látott kép kíséretében a következőt üzente: