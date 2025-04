A Fradi ellen senkit nem kell külön motiválni - videó

Ünnep az ünnepben. A rekordbajnok elleni mérkőzést mindig felfokozott várakozás előzi meg, a Nyíregyháza Spartacus FC pedig ezúttal éppen húsvét vasárnap vendégszerepel az Üllői úton. Ez lesz a Szpari és a Ferencváros 25. egymás elleni találkozója az NB I-ben, ezidáig négy döntetlen mellett 17 fővárosi és három nyírségi siker született. A két gárda más-más célokért küzd, a szezon közepi visszaesés után a Fradi újra a bajnoki cím nagy esélyesévé lépett elő, míg a Nyíregyháza a kiesést szeretné mindenképpen elkerülni. Ehhez márpedig bravúrpontok is kellenek.

Szabó István és a mosolygós játékosok. A Nyíregyháza Spartacus FC motiváltan készült a Ferencváros elleni mérkőzésre

A mai mérkőzésen fogja második alkalommal dirigálni a csapatot Szabó István. A tréner szerint nagyon biztató, hogy játékosait pozitívnak és motiváltnak látja.

– A Fehérvár elleni győzelem után rendkívül jó öltözői hangulatot tapasztaltam. Számomra az nagyon fontos, hogy a játékosok nevetni tudnak, jó a hangulat a csapat körül, szóval úgy érzem, ez jó irányba változott

– kezdte a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője a klub közösségi oldalára feltöltött videóban.

– Meglátásom szerint Magyarország legjobb csapata jelenleg a Ferencváros, ennek ellenére nem feltartott kézzel utazunk, szeretnénk pontot elhozni. Nem lesz könnyű, ugyanis a Fradi jó előre ugrott a tabellán és láthatóan nagyon motiváltak. Ám mint mondtam, szeretnénk meglepetést okozni. A csapatnak, az edzői stábnak, a szakmai stábnak egyaránt dopping, ha ennyi előtt játszhatunk. Volt már többször alkalmam vezetni az aktuális csapatomat a Ferencváros ellen, mindig egy igazi felfokozott hangulat jellemzi ezt az alkalmat. Ilyenkor igazából nem is kell külön motiválni a játékosokat és az edzőt sem.

A Nyíregyháza Spartacus FC újra a vonal alatt

Szabó Istvánt a csapat saját szurkolóiról is kérdezték, akik nem kétséges, nagy számban lesznek jelen a Groupama Aréna lelátóján.

– Nagyon nagy segítséget jelentenek. Ez a játék a szurkolókért van és nem csak a játékosoknak, hanem a szakmai stábnak is nagyon fontos, hogy végig buzdítsák a csapatot. Szükségünk is van erre, de nem csak a Fradi ellen, hanem a fennmaradó öt mérkőzésen is, kérem a szurkolókat, hogy támogassák a csapatot, mert akkor tudjuk elérni a céljainkat, ha ők is mellettünk vannak – fogalmazott az 58 éves szakvezető.

Ami a kiesés elleni harcot illeti, tegnap a Nyíregyháza Spartacus újra a vonal alá csúszott, miután a Debreceni VSC az utolsó pillanatokban fordítani és győzni tudott a Zalaegerszeg ellen. Jelenleg a 8. helyezett Fehérvár FC-nek 30, a 9. DVSC-nek és a 10. ZTE-nek 29-29 pontja van, a 11. helyen álló Szpari 27 ponttal rendelkezik.

A Ferencváros és a Nyíregyháza Spartacus FC egyébként már két alkalommal összecsapott az idényben, mindkétszer egy gólos fővárosi siker született. Íme a decemberi mérkőzés összefoglalója: